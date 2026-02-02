Psg, Luis Enrique ha già dimenticato Donnarumma: “Safonov il migliore mai allenato"
Le parole del tecnico dei parigini dopo il quinto rigore di fila parato dal portiere russo anche per non alimentare la nostalgia dell'italiano
“In carriera penso di aver avuto molti portieri bravi sui rigori, ma Safonov è il migliore di tutti nel capire da che parte buttarsi, dove calcerà il rigorista. È una qualità molto importante”. Le parole di Luis Enrique dopo la vittoria del Psg sullo Strasburgo decisa anche dal quinto rigore di fila parato dal portiere russo dopo i quattro al Flamengo in finale di Intercontinentale, sembrano più che il reale pensiero dello spagnolo una giustificazione del fatto che ormai il tecnico ha scelto lui come titolare preferendolo a Chevalier, arrivato in estate per la bellezza di 55 milioni perché considerato da Luis Enrique più adatto al proprio gioco di Gigio Donnarumma.
Il portiere francese, arrivato in trionfo, aveva esordito bloccando due rigori in Supercoppa europea al Tottenham e un altro al Tolosa a fine agosto, ma gli errori e le incertezze dei primi sei mesi parigini hanno convinto Luis Enrique a puntare sul russo, che ora esalta pubblicamente anche per non alimentare la nostalgia del numero uno azzurro.
Donnarumma dimenticato quindi, nonostante l'ex Milan sia stato decisivo per la vittoria della Champions coi penalty parati ad Anfiels e in carriera vanti una percentuale complessiva altissima (85,7%) di vittorie di partite finite ai rigori.