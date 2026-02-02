Psg, Luis Enrique ha già dimenticato Donnarumma: “Safonov il migliore mai allenato"

“In carriera penso di aver avuto molti portieri bravi sui rigori, ma Safonov è il migliore di tutti nel capire da che parte buttarsi, dove calcerà il rigorista. È una qualità molto importante”. Le parole di Luis Enrique dopo la vittoria del Psg sullo Strasburgo decisa anche dal quinto rigore di fila parato dal portiere russo dopo i quattro al Flamengo in finale di Intercontinentale, sembrano più che il reale pensiero dello spagnolo una giustificazione del fatto che ormai il tecnico ha scelto lui come titolare preferendolo a Chevalier, arrivato in estate per la bellezza di 55 milioni perché considerato da Luis Enrique più adatto al proprio gioco di Gigio Donnarumma.