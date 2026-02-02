la frecciata

Psg, Luis Enrique ha già dimenticato Donnarumma: “Safonov il migliore mai allenato"

Le parole del tecnico dei parigini dopo il quinto rigore di fila parato dal portiere russo anche per non alimentare la nostalgia dell'italiano

02 Feb 2026 - 12:06
© Getty Images

© Getty Images

“In carriera penso di aver avuto molti portieri bravi sui rigori, ma Safonov è il migliore di tutti nel capire da che parte buttarsi, dove calcerà il rigorista. È una qualità molto importante”. Le parole di Luis Enrique dopo la vittoria del Psg sullo Strasburgo decisa anche dal quinto rigore di fila parato dal portiere russo dopo i quattro al Flamengo in finale di Intercontinentale, sembrano più che il reale pensiero dello spagnolo una giustificazione del fatto che ormai il tecnico ha scelto lui come titolare preferendolo a Chevalier, arrivato in estate per la bellezza di 55 milioni perché considerato da Luis Enrique più adatto al proprio gioco di Gigio Donnarumma

Il portiere francese, arrivato in trionfo, aveva esordito bloccando due rigori in Supercoppa europea al Tottenham e un altro al Tolosa a fine agosto, ma gli errori e le incertezze dei primi sei mesi parigini hanno convinto Luis Enrique a puntare sul russo, che ora esalta pubblicamente anche per non alimentare la nostalgia del numero uno azzurro. 

Donnarumma dimenticato quindi, nonostante l'ex Milan sia stato decisivo per la vittoria della Champions coi penalty parati ad Anfiels e in carriera vanti una percentuale complessiva altissima (85,7%) di vittorie di partite finite ai rigori.

Leggi anche

Il Psg in dieci (rosso ad Hakimi) piega lo Strasburgo, Lione ok contro il Lille

luis enrique
gigio donnaruma
psg
matvej safonov

Ligue 1

Chi è Renato Marin, portierino azzurro del PSG che sogna una chance da titolare

Stefano Fiore

Psg, Luis Enrique ha già dimenticato Donnarumma: “Safonov il migliore mai allenato"

Il Psg in dieci (rosso ad Hakimi) piega lo Strasburgo, Lione ok contro il Lille

Bufera su Daniel Bravo: l'ex Parma sospeso per frasi sessiste in tv

De Zerbi duro coi giornalisti: "Fossi francese per voi sarebbe diverso, ma sono italiano e non ho padroni"

Marco Mugnaioli

De Zerbi distrutto: "Non avevo mai pianto per una sconfitta, stavolta sì"

Supercoppa di Francia: il Psg batte il Marsiglia ai rigori e vince il Trophée des Champions

Doué e Dembelé regalano il derby al PSG, Luis Enrique a -1 dal Lens. Crollo Marsiglia col Nantes

Chi è Renato Marin, portierino azzurro del PSG che sogna una chance da titolare

Stefano Fiore

I più visti di Calcio Estero

MCH GOL OLIMPICO NEVES MCH

Ruben Neves segna da calcio d'angolo: che esultanza di Inzaghi

Caos in finale, paga il ct del Senegal. Multe e squalifiche a raffica: sanzionato anche Hakimi

Kolo Muani, che spavento: incidente stradale a Londra e auto distrutta. "Lui e Odobert stanno bene"

La seconda vita di Edoardo Bove: "Il defibrillatore? Come un telefonino tra le costole"

MCH AUTOGOL IMBARAZZANTE QATAR MCH

L'incredibile autogol del portiere dell'Al Shamal

MCH INDEPENDIENTE-VELEZ 1/2 MCH

Lo show di Jano Gordon: gol e autogol

Notizie del giorno
Vedi tutti
DICH CONTE PANCHINA D'ORO DICH
14:37
Conte, frecciata ad Allegri: "Lui sta giocando poco"
14:37
Primo caso di doping alle Olimpiadi: la biatleta azzurra Passler trovata positiva al letrozolo
Edizione ore 13.05 del 2 febbraio
14:36
Edizione ore 13.05 del 2 febbraio
14:35
Girona, che guaio! Nuovo infortunio per Ter Stegen, si teme un lungo stop
14:34
Il Cagliari vola in classifica ma deve fare i conti col mercato