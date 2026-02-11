Milano-Cortina 2026, fondiste squalificate per "scioline al fluoro". Cosa sono e perché sono vietate

Nota come “fluor”, questa cera — dalla consistenza simile a un dentifricio — si è diffusa tra gli sciatori a partire dagli anni ’80 per la sua capacità di aumentare la scorrevolezza degli sci. Tuttavia, la sostanza è stata vietata per il suo impatto tossico sull’ambiente. La Federazione Internazionale Sci e Snowboard (FIS) ha annunciato il divieto nel 2019, entrato poi in vigore quattro anni dopo. La stessa FIS ha confermato la squalifica di Han e Lee al termine delle qualificazioni femminili dello sprint. Per le due atlete è scattata l’esclusione immediata dai Giochi di Milano-Cortina.