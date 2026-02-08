Ligue 1: umiliazione Marsiglia, il Psg vince 5-0 il Classique

Non c'è pace per Roberto De Zerbi che, dopo aver subito l'eliminazione in Champions, incassa la peggior sconfitta di sempre per l'Olympique Marsiglia nel Classique. Il Psg passeggia sulle macerie rivali nella ripresa e chiude con un'umiliante 5-0, riprendendosi la vetta della Ligue 1. Tutti gli occhi sono puntati sul big match, che chiude la 22a giornata, e le squadre ne risentono nei primissimi minuti. La gara si sblocca però al 12' e, di fatto, sulla prima reale occasione. Spezza l'equilibrio Ousmane Dembelé, che sfrutta l'assist di Nuno Mendes per l'1-0 al 12'. Gouiri sfiora il pari testando i riflessi di Safonov, Doué centra il palo e il match vive un'ulteriore svolta solo al 37'. Ci pensa ancora Dembelé a indirizzare, definitivamente, una sfida destinata a tingersi dei colori del Psg. Siamo al 37', quando il Pallone d'Oro sfrutta l'errore di Balerdi e insacca il raddoppio parigino. Nella ripresa, di fatto, il Marsiglia non rientra mentalmente in campo e subisce una clamorosa imbarcata. Doué centra subito un palo, ma la giocata che dà la svolta è un'autorete: Medina insacca il tris nella sua porta al 64'. Passano due minuti e Kvaratskhelia, sull'assist di Dembelé, chiude i giochi calando il poker al volo. Nel finale ecco il debutto del neoacquisto Dro Fernandez e la manita, siglata da Lee Kang-in (74'). Non c'è una reale reazione dell'OM, che si arrende a un avversario ingiocabile e in serata di grazia. Il Psg passeggia contro i rivali di sempre, vincendo per la prima volta con cinque reti di scarto, e si riprende la vetta. Luis Enrique guida la classifica con 51 punti, dopo una goleada che poteva assumere connotati maggiori (palo per Kvara e Mendes nel finale), a +2 sul Lens. Quarto il Marsiglia (39), che scivola a -13 e viene staccato dal Lione (42).