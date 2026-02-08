FRANCIA

Ligue 1: umiliazione Marsiglia, il Psg vince 5-0 il Classique

Sotto di due reti per le giocate di Dembelé, l'OM affonda nella ripresa: Luis Enrique torna primo, Marsiglia a -13

08 Feb 2026 - 22:47
Non c'è pace per l'Olympique Marsiglia, che incassa la peggior sconfitta di sempre nella storia del Classique. Il Psg passeggia sulle macerie dei rivali e la spunta con un durissimo 5-0, non lasciando scampo ai rivali di sempre. Domina il Pallone d'Oro Dembelé, con la doppietta e due assist, in gol anche Kvaratskhelia e Lee Kang-in. I parigini tornano così in vetta con 51 punti, +2 sul Lens: De Zerbi scivola a -13 e la sua panchina, ora, può tornare rovente.

ligue 1
psg
marsiglia

