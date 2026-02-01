francia

Caso Daniel Bravo: bufera sessista in Francia, sospeso l'ex Parma dopo le frasi su Gaëtane Thiney

Terremoto mediatico in Ligue 1: il commentatore Daniel Bravo sospeso per commenti sessisti su Gaëtane Thiney

01 Feb 2026 - 15:19
Il weekend della Ligue 1 è stato scosso da un caso che vede protagonista Daniel Bravo, ex calciatore del Parma e oggi voce di punta di beIN Sports. Durante la telecronaca della sfida tra Paris FC e il Marsiglia di Roberto De Zerbi, terminata 2-2, Bravo si è lasciato andare a commenti sessisti nei confronti di Gaetane Thiney, leggenda del calcio femminile francese e attuale direttrice sportiva del Paris FC. Mentre le telecamere inquadravano la dirigente sugli spalti, il commentatore ha ironizzato sulla sua attenzione, arrivando a ipotizzare che stesse parlando di "lingerie o vestiti" anziché di tattica.

Perché Daniel Bravo è stato sospeso?

 Il direttore della redazione, Florent Houzot, ha comunicato la sospensione con effetto immediato di Bravo, nonostante le scuse telefoniche che l'ex centrocampista avrebbe già rivolto alla Thiney. Anche l'associazione Femmes Journalistes de Sport ha condannato fermamente l'accaduto, sottolineando come certi pregiudizi non possano più trovare spazio nel racconto sportivo contemporaneo, specialmente nei confronti di una professionista che vanta 163 presenze in Nazionale.

Bravo e la combine del 1997

 Nel 2012 Bravo fu protagonista di un altro caso mediatico quando raccontò in un'intervista di una combine di cui fu protagonista involontario ai tempi in cui giocava in Serie A: "Non ho mai concordato il risultato di un incontro, però ho subito un caso simile". Nell'intervallo si concordò un pari: "Dissi ai compagni: voi siete pazzi. Loro mi risposero: siamo in Italia qui, lascia stare".

Chi è Daniel Bravo

 Daniel Bravo, classe 1963 e padre del celebre attore Lucas Bravo, vanta una lunghissima carriera sul campo tra Nizza, Monaco, Psg e Marsiglia, coronata dall'Europeo vinto con la Francia nel 1984. In Italia è ricordato per una breve e opaca parentesi al Parma nella stagione 1996-97 sotto la guida di Carlo Ancelotti. Di ruolo centrocampista offensivo, giocò 24 partite in gialloblù senza gol.

Marco Mugnaioli

