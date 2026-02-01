Caso Daniel Bravo: bufera sessista in Francia, sospeso l'ex Parma dopo le frasi su Gaëtane Thiney

Il weekend della Ligue 1 è stato scosso da un caso che vede protagonista Daniel Bravo, ex calciatore del Parma e oggi voce di punta di beIN Sports. Durante la telecronaca della sfida tra Paris FC e il Marsiglia di Roberto De Zerbi, terminata 2-2, Bravo si è lasciato andare a commenti sessisti nei confronti di Gaetane Thiney, leggenda del calcio femminile francese e attuale direttrice sportiva del Paris FC. Mentre le telecamere inquadravano la dirigente sugli spalti, il commentatore ha ironizzato sulla sua attenzione, arrivando a ipotizzare che stesse parlando di "lingerie o vestiti" anziché di tattica.