Cristiano Ronaldo pronto a lasciare l'Arabia: la clamorosa protesta che può cambiare il futuro di CR7

Sia l'Al Nassr che l'Al Hilal sono tra le squadre controllate dal Fondo sovrano saudita (PIF) e secondo Ronaldo, sarebbe questo a decidere chi di volta in volta favorire. Per tal motivo, CR7 non ha giocato contro l'Al Riyadh e non si è allenato, avvisando i dirigenti del club e della Saudi Pro League che è pronto a lasciare l'Arabia. Nel suo contratto, che scade nel 2027, c'è una clausola da 50 milioni di euro, coi club turchi che - secondo TalkSport - hanno già drizzato le antenne in vista della prossima estate.