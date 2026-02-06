Cristiano Ronaldo pronto a lasciare l'Arabia: la clamorosa protesta che può cambiare il futuro di CR7
Cristiano Ronaldo contesta il sistema arabo e minaccia l'addio all'Al Nassr: i club turchi pronti a sfruttare la clausola
Giocherà o non giocherà? I tifosi di Cristiano Ronaldo e i dirigenti della sua squadra, l'Al Nassr, vivono ore di tensione in attesa di sapere se venerdì sera la stella portoghese giocherà il match con l'Al Ittihad, mettendo fine alla protesta adottata da giorni per contestare una situazione che a suo dire favorisce altre squadre della Saudi Pro League a scapito della sua. A urtare CR7, sarebbe stato in particolare il passaggio di Karim Benzema dall'Al Ittihad all'Al Hilal, la squadra guidata da Simone Inzaghi già in testa alla classifica con ampio margine.
Perché Ronaldo vuole andare via dall'Arabia?
Sia l'Al Nassr che l'Al Hilal sono tra le squadre controllate dal Fondo sovrano saudita (PIF) e secondo Ronaldo, sarebbe questo a decidere chi di volta in volta favorire. Per tal motivo, CR7 non ha giocato contro l'Al Riyadh e non si è allenato, avvisando i dirigenti del club e della Saudi Pro League che è pronto a lasciare l'Arabia. Nel suo contratto, che scade nel 2027, c'è una clausola da 50 milioni di euro, coi club turchi che - secondo TalkSport - hanno già drizzato le antenne in vista della prossima estate.
Il comunicato della Saudi Pro League
Il suo atteggiamento però non è piaciuto ai dirigenti della Saudi Pro League, che ha diffuso una nota per confutare tale tesi, sostenendo che "ogni società opera in modo indipendente secondo le stesse regole. Ai club spettano le decisioni su ingaggi, spese e strategie, all'interno di un quadro finanziario progettato per garantire sostenibilità ed equilibrio competitivo. Tale quadro si applica equamente a tutto il campionato".
Secondo un portavoce della Saudi League, riportato dalla Bbc, "Cristiano Ronaldo come ogni giocatore d'élite, vuole vincere, ma nessun individuo, per quanto significativo, determina decisioni che vanno oltre il proprio club".
La posizione dell'Al Nassr
Al momento in casa Al Nassr non è ancora suonato l'allarme rosso anche perché c'è la convinzione che lo sciopero presto finirà: è nell'interesse di Ronaldo stesso giocare per arrivare in forma ai Mondiali americani. Dopo, però, il suo futuro sarà tutto da scrivere.