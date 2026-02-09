Al Nassr

Stipendi pagati e dirigenti reintegrati: CR7 vince e mette fine allo sciopero

Il portoghese era in protesta contro il fondo Pif per dinamiche di mercato ma non solo

09 Feb 2026 - 17:54
videovideo

Tutto è bene quel che finisce bene. L'Al Nassr può finalmente tirare un sospiro di sollievo: Cristiano Ronaldo ha messo fine al suo sciopero e già oggi è tornato ad allenarsi con la squadra. 

Circa una settimana fa, il fuoriclasse portoghese decide di non prendere parte ad allenamenti e partite per protestare contro il fondo Pif, gestore e proprietario di diversi club della Saudi Pro League. Alla base dei malumori di CR7 c'è infatti la presunta disparità di investimenti da parte del Public Investment Fund e il trasferimento di Karim Benzema all'Al Hilal è la definitiva goccia che fa traboccare il vaso. L'ex Real Madrid non ci sta e accusa i sauditi di destinare le risorse alle altre squadre da loro gestite e non alla sua. 

Leggi anche

CR7 continua la protesta e diserta la sfida tra Al Nassr e Al Ittihad: tutto lo stadio è con lui FOTO

Come riportato da A Bola, però, alla base dello sciopero ci sarebbero altre ragioni molto più profonde. Ronaldo si è fatto portavoce anche di importanti questioni all'interno dell'Al Nassr, come il pagamento degli stipendi arretrati di alcuni dipendenti e membri dello staff. In più, il cinque volte Pallone d'Oro ha chiesto e ottenuto anche il reintegro di José SemedoSimão Coutinho: i due dirigenti portoghesi hanno recuperato i poteri che gli erano stati tolti alla fine di dicembre impedendogli di prendere parte alla sessione invernale di mercato. 

CR7 però non tornerà subito in campo. Ronaldo non può essere convocato per la sfida di Champions League Asiatica di mercoledì e dovrà attendere il match di campionato contro l'Al Fateh in programma sabato. 

Insomma, se si dovesse decretare un vincitore di questa vicenda ci sarebbero pochi dubbi: il portoghese ha ottenuto ciò che voleva e ora può finalmente tornare a dare una mano ai suoi compagni. 

Il garage da sogno di Cristiano Ronaldo

1 di 9
© Foto da web
© Foto da web
© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

al nassr
cristiano ronaldo
sciopero

Ultimi video

01:13
Prostvgaard: "Rimpianti, ma siamo uniti"

Prostvgaard: "Rimpianti, ma siamo uniti"

01:40
SRV RULLO COMO, LA VIGILIA DI UN SOGNO

Como, vigilia di un sogno: Fabregas e la Coppa Italia

02:07
SRV RULLO DIMARCO SIMBOLO DELLA CHIVUCRAZIA (MUSICATO) 9/2 SRV

Dimarco, numeri da leader: i metodi di Chivu lo esaltano

03:26
DICH FENUCCI SU VAR DICH

Fenucci: "Il Var è utile, ma non si deve trasformare nella moviola in campo"

00:31
DICH GRAVINA SU NAZIONALI DICH

Gravina e la Nazionale: "Marzo sarà un mese gravoso"

03:03
DICH JUAN JESUS SU ARBITRI PER SITO 9/2 DICH

Juan Jesus: "Noi dobbiamo aiutare arbitri e Var"

01:45
Gasperini chiama Totti

Gasperini chiama Totti

01:42
La Cremonese cerca gloria

La Cremonese cerca gloria

01:08
L'attacco di Tardelli

L'attacco di Tardelli

01:07
DICH TARDELLI X SITO 9/2 DICH

Tardelli attacca la Juve: "Manca qualcuno che la ami. Ora in mano ai francesi"

00:26
contelongo

Il Napoli e la missione della Fondazione Valter Longo: i consigli di Conte

01:03
poke

"Qual è il tuo Pokémon preferito?": anche Leclerc e Yamal rispondono

00:59
Isaksen: "Ora puntiamo sulla Coppa Italia"

Isaksen: "Ora puntiamo sulla Coppa Italia"

02:48
Kalulu: "Siamo delusi"

Kalulu: "Siamo delusi"

02:09
Spalletti: "Orgoglioso di questa Juventus"

Spalletti: "Orgoglioso di questa Juventus"

01:13
Prostvgaard: "Rimpianti, ma siamo uniti"

Prostvgaard: "Rimpianti, ma siamo uniti"

I più visti di Calcio Estero

CR7 shock: rompe con l'Al Nassr ed è pronto ad andarsene dall'Arabia

MCH TRIPLETTA BENZEMA AL HILAL MCH

Benzema, tripletta show all'esordio con l'Al Hilal

Fuga dall'Arabia: non solo il caso Ronaldo, tanti big stanno lasciando la Saudi League

CR7 continua la protesta e diserta la sfida tra Al Nassr e Al Ittihad: tutto lo stadio è con lui FOTO

Stipendi pagati e dirigenti reintegrati: CR7 vince e mette fine allo sciopero

Benzema, esordio show con l'Al Hilal di Inzaghi: tripletta con gol di tacco. Poi la stoccata all'Al Ittihad

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:26
Como, Fabregas: "Domani in campo con la nostra mentalità"
18:15
Juventus, il ct della Turchia Montella in visita alla Continassa
17:36
Palermo, Inzaghi: "Non possiamo fermarci, contro la Sampdoria faremo un'altra grande partita"
17:14
Presentata la seconda edizione dell'album "Calciatrici 2025-2026"
17:00
L'Aiac assegna una "panchina d'oro" speciale al ct palestinese Abu Jazar