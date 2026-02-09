Stipendi pagati e dirigenti reintegrati: CR7 vince e mette fine allo sciopero

Come riportato da A Bola, però, alla base dello sciopero ci sarebbero altre ragioni molto più profonde. Ronaldo si è fatto portavoce anche di importanti questioni all'interno dell'Al Nassr, come il pagamento degli stipendi arretrati di alcuni dipendenti e membri dello staff. In più, il cinque volte Pallone d'Oro ha chiesto e ottenuto anche il reintegro di José Semedo e Simão Coutinho: i due dirigenti portoghesi hanno recuperato i poteri che gli erano stati tolti alla fine di dicembre impedendogli di prendere parte alla sessione invernale di mercato.