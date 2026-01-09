De Zerbi distrutto dopo il ko col PSG in Supercoppa: "Non avevo mai pianto per una sconfitta, stavolta sì"

Nel post-partita, De Zerbi ha gettato la maschera, rivelando ai giornalisti quanto accaduto nello spogliatoio a fine partita: "La prima cosa che ho detto alla squadra è che non avevo mai pianto dopo aver perso. E invece oggi, rientrando nello spogliatoio, ho pianto". Il tecnico ha spiegato l'origine di quelle lacrime, nate dalla consapevolezza di aver sfiorato l'impresa contro il PSG, che lui definisce "la squadra che gioca meglio in Europa da un anno e mezzo". "Ci eravamo preparati in modo particolare. Oggi il Marsiglia meritava di vincere", ha aggiunto con amarezza.