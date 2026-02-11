Inter, si valuta il rinnovo di Mkhitaryan

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'Inter starebbe valutando di rinnovare il contratto di Henrikh Mkhitaryan. L'armeno è in scadenza a giugno e i nerazzurri vorrebbero proporgli il prolungamento per un altro anno. Nonostante le linee guida di Oaktree puntino molto sull'innesto di giovani, per l'ex Roma la proprietà potrebbe fare un'eccezione. Dal canto suo, Mkhitaryan sarebbe felice di proseguire per un'altra stagione all'Inter.