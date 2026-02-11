MILAN

De Winter: "Io credo allo scudetto. Allegri molto importante per la mia carriera"

Il difensore belga ha parlato così in esclusiva della sua esperienza in rossonero: "L'obiettivo è il quarto posto, ma tutti vogliamo vincere. Non molleremo fino alla fine"

Questi primi mesi in rossonero sono stati delle vere e proprie montagne russe per Koni De Winter. Arrivato dal Genoa, il belga ha dovuto sgomitare per guadagnare spazio nella retroguardia rossonera. Ora però, dopo un primo periodo di difficoltà, Allegri gli sta regalando spazio e continuità: "A volte va come vuoi, altre no: io ho continuato a fare le stesse cose, non è cambiato nulla per me in questo periodo".

Poi il classe 2002 parla del girone di ritorno e cosa i rossoneri dovranno fare meglio per dare filo da torcere all'Inter. "L'obiettivo è il quarto posot ma tutti vogliamo vincere. Io credo nello scudetto". In particolare De Winter si concentra sui risultati con le squadre della colonna di destra: "Cosa non bisogna fare con le piccole? Perdere, pareggiare. Faremo di tutto per portare il masso dei punti. Dobbiamo cercare di vincere e di giocare il meglio possibile"
Poi il prodotto del settore giovanile della Juventus parla dei suoi modelli: "A chi mi ispiro? Sono cresciuto con Kompany. Lo vedo in nazionale, è normale. Mi piace moltissimo anche Thiago Silva. Non lo dico perché oggi gioco nel Milan ma perché ho avuto la fortuna di poterlo vedere da vicino e mi ha impressionato molto". 

