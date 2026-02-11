De Winter: "Io credo allo scudetto. Allegri molto importante per la mia carriera"

Poi il classe 2002 parla del girone di ritorno e cosa i rossoneri dovranno fare meglio per dare filo da torcere all'Inter. "L'obiettivo è il quarto posot ma tutti vogliamo vincere. Io credo nello scudetto". In particolare De Winter si concentra sui risultati con le squadre della colonna di destra: "Cosa non bisogna fare con le piccole? Perdere, pareggiare. Faremo di tutto per portare il masso dei punti. Dobbiamo cercare di vincere e di giocare il meglio possibile"

Poi il prodotto del settore giovanile della Juventus parla dei suoi modelli: "A chi mi ispiro? Sono cresciuto con Kompany. Lo vedo in nazionale, è normale. Mi piace moltissimo anche Thiago Silva. Non lo dico perché oggi gioco nel Milan ma perché ho avuto la fortuna di poterlo vedere da vicino e mi ha impressionato molto".