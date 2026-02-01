FRANCIA

Ligue 1: il Psg in dieci piega lo Strasburgo, Lione ok contro il Lille

La squadra di Luis Enrique trova il 2-1 decisivo dopo l’espulsione di Hakimi, 1-0 per Fonseca contro i Dogues

01 Feb 2026
Nella ventesima giornata di Ligue 1 il Psg torna in vetta grazie al 2-1 esterno sullo Strasburgo. Dopo il vantaggio di Mayulu al 22’ i padroni di casa pareggiano al 27’ con Guela Doué (fratello di Desiré), poi all’81’ Nuno Mendes trova il gol partita dopo l’espulsione di Hakimi al 75’. Colpo Champions importante del Lione, che piega 1-0 il Lille e lo stacca di sette punti: ora Fonseca è quarto con margine sul quinto posto.

STRASBURGO-PSG 1-2
Il Psg, non senza difficoltà, si impone per 2-1 sul campo dello Strasburgo e torna in vetta alla Ligue 1. Gli ospiti partono subito forte, ma al 20’ arriva un’occasionissima per i rossoazzurri: calcio di rigore conquistato da Ouattara, ma dal dischetto Panichelli viene neutralizzato da Safonov. Meno di due minuti più tardi i parigini colpiscono: assist di Barcola per l’1-0 di Mayulu al 22’. I padroni di casa reagiscono rabbiosamente alla doppia beffa, pareggiando subito i conti al 27’ con Guela Doué (fratello di Desiré, partito in panchina questa sera). All’intervallo il punteggio è di 1-1, ma le cose nella ripresa cambiano: gli uomini di Luis Enrique sfiorano il raddoppio più volte, ma al 75’ restano in inferiorità numerica per via dell’espulsione di Hakimi. Uomo in meno? No problem: Nuno Mendes all’81’ riceve il cross di Zaire-Emery e insacca il gol partita, per il definitivo 2-1. Il Psg torna primo solitario a 48 punti, a +2 sul Lens secondo: Strasburgo fermo a quota 30, in settima posizione.

LIONE-LILLE 1-0
Il Lione piega il Lille 1-0 e crea un solco importante in zona Champions League. Nel corso del primo tempo i Dogues provano a spingere, ma nel loro miglior momento vengono colpiti da quello che poi diventa il gol partita: al 37’ Kluivert apparecchia per l’1-0 di Nartey. Nel secondo tempo la formazione allenata da Genesio prova a pareggiare i conti, con i padroni di casa che invece cercano di addormentare il ritmo. Anche Giroud viene inserito dalla panchina per provare a ribaltare la sfida, ma l’OL porta a casa il successo. Il Lione sale a 39 punti, staccando proprio il Lille, quinto a quota 32.

LE ALTRE PARTITE
Bella rimonta (parziale del Nizza), da 0-2 a 2-2 all’Allianz Riviera contro il Brest: ospiti avanti con Del Castillo (15’) e Doumbia (23’), nella ripresa i rossoneri pareggiano con Abdi (63’) e Wahi (71’). L’Angers supera il fanalino di coda Metz 1-0 grazie alla rete di Mouton al 25’, termina invece 0-0 il match tra Tolosa e Auxerre.

