F1, test in Bahrain: al via la prima giornata, per la Ferrari in pista Hamilton

Dopo lo Shakedown di Barcellona, i team e i piloti di Formula 1 sono tornati in azione con il primo test pre-stagionale ufficiale in Bahrain, sul circuito di Sakhir. Si sta svolgendo il primo dei tre giorni di test, prima di un secondo test di tre giorni la prossima settimana (18-20 febbraio). Il primo a scendere in pista al semaforo verde è stato Max Verstappen della Red Bull, in pista sia per la sessione mattutina che per quella pomeridiana. Per la Ferrari subito in pista Lewis Hamilton.