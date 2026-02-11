Tennis: Cobolli KO a Dallas, Berrettini torna con un successo a Buenos Aires

11 Feb 2026 - 10:12
Flavio Cobolli non interrompe la rotta in questo inizo 2025 ed è sconfitto anche all'esordio nell'ATP 500 di Dallas di scena sul veloce indoor del Ford Center at The Star di Frisco, in Texas. La sua partecipazione dura solon 54', infatti ha avuto la meglio il qualificato britannico Jack Pinnington Jones, numero 181 del ranking, che ha chiuso con un doppio 6-2. 

L'altro romano Matteo Berrettini è tornato in campo dopo il forfait agli Australian Open con una vittoria nel 1° turno dell'ATP 250 di Buenos Aires contro il padrone di casa Federico Coria battuto per 7-5 7-5. Agli ottavi di finale lo aspetta il ceco Kopriva numero 95 del mondo-

