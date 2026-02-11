Tennis: Cobolli KO a Dallas, Berrettini torna con un successo a Buenos Aires

Flavio Cobolli non interrompe la rotta in questo inizo 2025 ed è sconfitto anche all'esordio nell'ATP 500 di Dallas di scena sul veloce indoor del Ford Center at The Star di Frisco, in Texas. La sua partecipazione dura solon 54', infatti ha avuto la meglio il qualificato britannico Jack Pinnington Jones, numero 181 del ranking, che ha chiuso con un doppio 6-2.