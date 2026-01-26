FRANCIA

Marsiglia, De Zerbi duro coi giornalisti: "Fossi francese per voi sarebbe diverso..."

Il tecnico polemico in sala stampa dopo la netta vittoria sul Lens: "Ma sono italiano e non ho padroni"

di Marco Mugnaioli
26 Gen 2026 - 12:46
videovideo

Ennesima puntata del difficile rapporto di Roberto De Zerbi con la stampa. Nonostante i tre punti e una prestazione convincente del suo Marsiglia, dopo la vittoria per 3-1 sul Lens il tecnico italiano si è presentato con lo sguardo duro in conferenza stampa e si è sfogato attaccando certi giornalisti che criticano “in malafede”: “Se avessi il passaporto francese sarebbe un po' diverso - ha esordito De Zerbi - Sono arrivato qui con molto rispetto, mi sono legato a Marsiglia volutamente perché è un posto speciale, però tanti di voi giornalisti, non tutti, si sentono i padroni. Io non ho padroni."

Il tutto in italiano, come da sua consuetudine da quando siede sulla panchina dell'OM: "Magari qualche allenatore vi scrive messaggi per tenervi buoni, io non ho il numero di telefono di nessuno di voi - ha continuato De Zerbi - Potete scrivere quello che volete. Tanti di voi sono in buona fede, tanti di voi in malafede. Quando non c'è buona fede sto zitto al posto mio, ma secondo me il passaporto fa tanto per qualcuno di voi. Ma io sono italiano e contento di esserlo. Sono sempre stato rispettoso e disponibile con tutti. Qualcuno di voi invece pensa di essere il padrone e di venire al centro di allenamento da padrone, ma io di padroni non ne ho. Il padrone è Franck McCourt che è il mio proprietario, e neanche lui è francese”.

Un attacco frontale che ha scatenato una bufera nella stampa francese e la pronta risposta de L'Equipe, che ricorda come il tecnico fin dallo scorso anno dicesse di amare le polemiche, e getta ombre sul suo futuro professionale: “Il suo carattere imprevedibile, impulsivo – scrive il quotidiano - solleva interrogativi tra alcuni interlocutori, compresi quelli dei grandi club, sulla sua capacità di prendere la giusta distanza e resistere in contesti ad alta pressione”. “L’affermazione sul passaporto è molto grave. Vuole forse sottolineare un favoritismo nei confronti degli allenatori francesi? A prescindere dal significato nascosto dietro le sue frasi resta il fatto che era completamente fuori luogo”, scrive invece Le Parisien.

Una vera e propria bufera che ha spinto anche il club a intervenire con un comunicato ufficiale dall'accento vagamente minaccioso: “Il club – scrive il Marsiglia – intende chiarire in modo istituzionale certe interpretazioni recenti relative al rapporto con i media. La nostra comunicazione è inserita in un quadro istituzionale di governance collettiva, definito e sostenuto dalla direzione. Il Marsiglia non pratica né boicottaggio né censura. Le decisioni vengono prese in funzione di strategie definite dal club, fondate sull'analisi del contesto, dei trattamenti osservati e del rispetto dell'istituzione. Il club è in posizione di aspettarsi dall'insieme dei giornalisti il rispetto delle regole deontologiche e si riserva di agire per ogni via appropriata contro ogni accusa che attacchi la sua immagine o quella dei suoi collaboratori”.

roberto de zerbi
marsiglia

Ligue 1

10

Lione, squalifica terminata per Fonseca: in panchina dopo 9 mesi

De Zerbi duro coi giornalisti: "Fossi francese per voi sarebbe diverso, ma sono italiano e non ho padroni"

Marco Mugnaioli

De Zerbi distrutto: "Non avevo mai pianto per una sconfitta, stavolta sì"

Supercoppa di Francia: il Psg batte il Marsiglia ai rigori e vince il Trophée des Champions

Doué e Dembelé regalano il derby al PSG, Luis Enrique a -1 dal Lens. Crollo Marsiglia col Nantes

Chi è Renato Marin, portierino azzurro del PSG che sogna una chance da titolare

Stefano Fiore
 Roberto De Zerbi

De Zerbi vince il derby della Costa Azzurra, il Lens torna primo, Nizza in crisi

Il Psg piega il Metz e aggancia momentaneamente il Lens

10

Lione, squalifica terminata per Fonseca: in panchina dopo 9 mesi

I più visti di Calcio Estero

MCH ST. PAULI-AMBURGO 0-0 MCH

Spettacolo soprattutto sugli spalti: senza gol il derby di Amburgo

MCH AJAX-VOLENDAM 2-0 MCH

Ajax, 31 tiri totali ma solo due gol: alla fine decide la doppietta del 22enne Youri Baas

Il ct: "Chiedo scusa al calcio", ma per il Senegal è in arrivo la stangata: Mondiali a rischio?

Bufera mondiale sul rigore di Brahim Diaz: perché si dice che avrebbe sbagliato apposta

Infantino duro con il Senegal: "In finale scene inaccettabili in campo e sugli spalti. Non devono più ripetersi"

Rigore per il Marocco al 98': il Senegal abbandona il campo, poi rientra ed... esulta. A piangere è Brahim Diaz

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:12
Napoli, operazione ok per Neres. Si ferma anche Milinkovic: elongazione al bicipite femorale
15:10
Scontri tra ultrà sull'A1, si va verso lo stop alle trasferte per i tifosi di Napoli e Lazio
15:08
Chery debutta in Italia con DR
15:06
L'Ice americana sarà a Milano-Cortina 2026? Nel caso "non succederà niente"
15:01
Il ritorno di Lancia nel mondiale Rally [GALLERY]