Supercoppa di Francia: il Psg batte il Marsiglia ai rigori e vince il Trophée des Champions

LA PARTITA

Psg e Marsiglia fanno tappa in Kuwait, dove lo Jaber Al-Ahmad International Stadium fa da cornice a una nuova edizione della Supercoppa di Francia. I parigini si presentano all’appuntamento come vincitori sia dell’ultima Ligue 1 che dell’ultima Coupe de France, mentre l’OM accede alla finalissima in quanto secondo classificato nello scorso campionato. Pronti, via e Balerdi chiama Chevalier alla prima parata già al 7’, mentre Dembélé sblocca l’incontro al 13’: il Pallone d’Oro 2025 supera Rulli con un pallonetto preciso, sfruttando l’assist di Vitinha, dopo un brutto errore difensivo del Marsiglia. Greenwood prova allora a rispondere per l’OM, mentre Nuno Mendes impegna Rulli ed Emerson fa lo stesso con Chevalier. L’estremo difensore del Psg si ripete poi anche su Paixao al 56’, mentre l’arbitro assegna un calcio di rigore al Marsiglia al 74’: sul dischetto si presenta Greenwood, che fa 1-1. La squadra di De Zerbi prende fiducia e all’87’ trova pure il colpo del 2-1: Pacho inciampa infatti in uno sfortunato autogol sul cross dell’ex Napoli Hamed Junior Traore, consentendo all’OM di ribaltare completamente il risultato. Sembra fatta per il Marsiglia e, invece, Gonçalo Ramos realizza al 95’ il 2-2 che forza la partita ai calci di rigore, sfruttando una dormita difensiva della formazione di De Zerbi. Proprio Gonçalo Ramos, Vitinha, Nuno Mendes e Doué segnano quindi per il Psg dagli undici metri, mentre Chevalier para i rigori di O’Riley e Traore, permettendo al Psg di conquistare per la 14ª volta nella sua storia il Trophée des Champions. Sono dodici i successi centrati nelle ultime tredici edizioni dai parigini: un dominio assoluto.