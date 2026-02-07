IL CASO CONTINUA

CR7 continua la protesta e diserta la sfida tra Al Nassr e Al Ittihad: tutto lo stadio è con lui FOTO

Striscioni dei tifosi con la scritta "7 Ronaldo" al settimo minuto per mostrare il loro sostegno all'asso portoghese

07 Feb 2026 - 11:57
Tutti al fianco di Cristiano Ronaldo. L'asso portoghese ha ricevuto il sostegno dello stadio durante la partita Al Nassr-Al Ittihad della Saudi Pro League, giocata venerdì sera. Gruppi di sostenitori di entrambe le squadre sugli spalti hanno esposto striscioni con la scritta "7 Ronaldo" al settimo minuto per mostrare il loro sostegno a CR7, che ha nuovamente boicottato la partita del suo club per protesta dopo il trasferimento di Karim Benzema all'Al Hilal, la squadra guidata da Simone Inzaghi, capolista del campionato con ampio margine di vantaggio sulle rivali. Una scelta dell'attaccante di non difendere i suoi colori che andrà avanti fino a nuovo avviso. L'Al Nassr ha sconfitto l'Al Ittihad 2-0.

