Terremoto Marsiglia: De Zerbi non allena la squadra dopo l'eliminazione in Champions, vicino il divorzio

Seduta guidata dal vice Andrea Maldera dopo il 3-0 col Bruges e le dure parole nel post partita, i francesi pronti a cambiare in panchina

29 Gen 2026 - 18:27
© IPA

© IPA

La brutta sconfitta per 3-0 in casa del Bruges e la rocambolesca eliminazione in Champions League dopo il gol al 98' del portiere Trubin in Benfica-Real Madrid rischiano di lasciare cicactrici profonde in casa Olympique Marsiglia.

Nonostante una squadra in piena lotta per il piazzamento Champions in Ligue 1 (il Marsiglia è terzo a quota 38 punti, a - 5 dal Lens secondo e -7 dalla capolista Psg) ora è fortemente in discussione il futuro di Roberto De Zerbi. Ore di riflessione da entrambe le parti, tanto che nella giornata di oggi, giovedì 29 gennaio, il tecnico italiano non si è presentato all'allenamento della squadra dopo la disfatta in Belgio. 

La seduta, a due giorni dalla sfida di sabato sul campo del Paris FC, è stata condotta dal viceallenatore di De Zerbi, Andrea Maldera. La tensione in casa OM resta quindi altissima e nelle prossime ore potrebbe addirittura arrivare il divorzio con l'allenatore, totalmente inaspettato fino a poche ore fa. 

Dopo le schermaglie con i giornalisti locali ("Fossi francese, per voi sarebbe diverso. Per molti di voi conta il passaporto, ma io non ho padroni"), per De Zerbi erano arrivate le parole durissime in seguito al 3-0 subito dal Bruges: "Io sono il responsabile, ma tutti dobbiamo farci un esame di coscienza".

Ultime puntate di un rapporto non certo facile nell'ultimo periodo e che potrebbe dunque portare presto all'avvicendamento in panchina per i francesi.

