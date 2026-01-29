Terremoto Marsiglia: De Zerbi non allena la squadra dopo l'eliminazione in Champions, vicino il divorzio

Dopo le schermaglie con i giornalisti locali ("Fossi francese, per voi sarebbe diverso. Per molti di voi conta il passaporto, ma io non ho padroni"), per De Zerbi erano arrivate le parole durissime in seguito al 3-0 subito dal Bruges: "Io sono il responsabile, ma tutti dobbiamo farci un esame di coscienza".