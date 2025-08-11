Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

NELLA STORIA

Villareal-Barcellona si gioca a Miami: prima partita di un campionato europeo all'estero

La Liga sarà la prima lega a portare una partita di campionato fuori dai propri confini. E la Serie A segue a ruota sfruttando l'inagibilità del Meazza per le Olimpiadi Invernali

11 Ago 2025 - 18:17
© afp

© afp

Il calcio europeo alla conquista di nuovi continenti. Dopo l'ipotesi, sempre più concreta, che Milan-Como venga giocata a Perth, in Australia, la Liga segue a ruota la Serie A: Villarreal-Barcellona si giocherà a Miami il 20 dicembre. Sarà la prima partita della storia dei top 5 campionati europei a giocarsi lontano dal Paese di riferimento. 

La Federcalcio spagnola (Rfef), presieduta da Rafael Louzán, ha approvato la proposta. "Nella riunione dell'11 agosto 2025, il Consiglio di Amministrazione della Rfef ha appreso della richiesta del Villarreal CF e del Barcellona di disputare la partita della 17a giornata di Prima Divisione negli Stati Uniti", si legge in una nota della Rfef. Dopo aver ricevuto ed esaminato la documentazione e dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione, la Federcalcio spagnola "presenterà una richiesta alla Uefa per avviare le procedure di successiva autorizzazione da parte della Fifa - si legge ancora - per la partita che si disputerà all'Hard Rock Stadium di Miami il 20 dicembre 2025, in conformità con il regolamento delle partite internazionali della Fifa e le norme di attuazione approvate dalla Rfef".

STESSO ITER PER MILAN-COMO

Un passo che dovrà fare anche la Serie A: il Consiglio Figc ha dato infatti il suo via libera per disputare Milan-Como, gara valida per la 26.ma giornata in programma nel weekend del 7/8 febbraio 2026, in Australia. Per formalizzare il tutto mancherebbero soltanto il via libera ufficiale da parte della Federazione australiana, della UEFA, dell'Asian Football Federation e della FIFA. Passaggi obbligatori, ma che dovrebbero essere sostanzialmente una formalità sia per Milan-Como che per Villarreal-Barcellona. 

