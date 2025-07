Milan-Como in Australia: arrivato il via libera del Consiglio Figc

Il calcio italiano si prepara a una storica prima volta. Dopo la richiesta della Lega Serie A, il Consiglio Figc ha dato infatti il suo via libera per disputare a Perth, in Australia, Milan-Como, gara valida per la 26.ma giornata in programma nel weekend del 7/8 febbraio 2026. Dopo il riscontro positivo della Federcalcio, dunque, a questo punto per formalizzare il tutto mancherebbero soltanto alcuni passaggi relativi alle altre autorizzazioni da ottenere. Nel dettaglio, per giocare Milan-Como a Perth sarà necessario avere anche il via libera ufficiale da parte della Federazione australiana, della UEFA, dell'Asian Football Federation e della FIFA. Passaggi obbligatori, ma che dovrebbero essere sostanzialmente una formalità secondo quanto trapela.