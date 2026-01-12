Simeone fa retromarcia: scuse ufficiali a Vinicius e Florentino Perez dopo la frase shock

Dopo giorni di tensione, il tecnico dell'Atletico Madrid ha abbassato i toni con una dichiarazione che non lascia spazio a interpretazioni: "Vorrei scusarmi con il signor Florentino Pérez e con Vinicius per quello che è successo l'altro giorno e per quello che ho detto", ha ammesso il Cholo. "Non era giusto, ed è per questo che oggi chiedo scusa". Parole che tentano di ricucire lo strappo dopo un comportamento che lo stesso Xabi Alonso aveva definito "oltre i limiti dello sport".