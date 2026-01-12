Simeone fa retromarcia: scuse ufficiali a Vinicius e Florentino Perez dopo la frase shock

Gestacci dai tifosi del Liverpool e Simeone diventa una furia: l'arbitro Mariani lo espelle
Dietrofront Simeone: arrivano le scuse ufficiali a Vinicius e Florentino Pérez dopo la lite nel derby di Supercoppadi Stefano Fiore
Il caso che aveva infiammato Real-Atletico, semifinale di Supercoppa di Spagna, si chiude con un mea culpa. Diego Simeone ha deciso di spegnere le polemiche nate durante il derby di Gedda, porgendo pubblicamente le proprie scuse a Vinicius e a Florentino Perez, dopo la lite e le provocazioni che avevano macchiato la semifinale.
Dopo giorni di tensione, il tecnico dell'Atletico Madrid ha abbassato i toni con una dichiarazione che non lascia spazio a interpretazioni: "Vorrei scusarmi con il signor Florentino Pérez e con Vinicius per quello che è successo l'altro giorno e per quello che ho detto", ha ammesso il Cholo. "Non era giusto, ed è per questo che oggi chiedo scusa". Parole che tentano di ricucire lo strappo dopo un comportamento che lo stesso Xabi Alonso aveva definito "oltre i limiti dello sport".
Le scuse arrivano dopo un siparietto verbale pesantissimo andato in scena a bordo campo. Durante il match vinto 2-1 dal Real, Simeone si era rivolto al brasiliano gridando: "Florentino ti caccerà via, ricordati quello che ti dico", accompagnando poi l'uscita dal campo del giocatore con il gesto provocatorio dell'orecchio ("Ascolta!"). Un attacco frontale che aveva portato all'ammonizione di entrambi e scatenato una bufera mediatica.
