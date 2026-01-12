Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Liga
HOMEFOTOVIDEORISULTATI E CLASSIFICHE
spagna

Simeone fa retromarcia: scuse ufficiali a Vinicius e Florentino Perez dopo la frase shock

Dietrofront Simeone: arrivano le scuse ufficiali a Vinicius e Florentino Pérez dopo la lite nel derby di Supercoppa

di Stefano Fiore
12 Gen 2026 - 14:42

Il caso che aveva infiammato Real-Atletico, semifinale di Supercoppa di Spagna, si chiude con un mea culpa. Diego Simeone ha deciso di spegnere le polemiche nate durante il derby di Gedda, porgendo pubblicamente le proprie scuse a Vinicius e a Florentino Perez, dopo la lite e le provocazioni che avevano macchiato la semifinale.

"Non era giusto": il passo indietro del Cholo

 Dopo giorni di tensione, il tecnico dell'Atletico Madrid ha abbassato i toni con una dichiarazione che non lascia spazio a interpretazioni: "Vorrei scusarmi con il signor Florentino Pérez e con Vinicius per quello che è successo l'altro giorno e per quello che ho detto", ha ammesso il Cholo. "Non era giusto, ed è per questo che oggi chiedo scusa". Parole che tentano di ricucire lo strappo dopo un comportamento che lo stesso Xabi Alonso aveva definito "oltre i limiti dello sport".

La frase incriminata su Florentino e la lite

 Le scuse arrivano dopo un siparietto verbale pesantissimo andato in scena a bordo campo. Durante il match vinto 2-1 dal Real, Simeone si era rivolto al brasiliano gridando: "Florentino ti caccerà via, ricordati quello che ti dico", accompagnando poi l'uscita dal campo del giocatore con il gesto provocatorio dell'orecchio ("Ascolta!"). Un attacco frontale che aveva portato all'ammonizione di entrambi e scatenato una bufera mediatica.

Gestacci dai tifosi del Liverpool e Simeone diventa una furia: l'arbitro Mariani lo espelle

1 di 3
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

simeone
vinicius
perez
lite
scuse

Liga

L'Atletico vince in casa del Girona e si porta al terzo posto davanti al Barcellona

Redazione

Simeone fa retromarcia, scuse ufficiali a Vinicius e Perez: "Ho sbagliato"

Stefano Fiore

Cubarsi fa l'ombrello, caso Fermin e il gesto di Mbappé: veleni in Barça-Real

Stefano Fiore

Simeone attacca Vinicius in campo: "Perez ti caccerà!". La furia di Xabi Alonso

Stefano Fiore

Bufera social sul baby-fenomeno del Bayern: "Sogno il Real ma non ditelo"

Il Real vola sulle ali del 2004 Gonzalo Garcia e risponde al Barça. Solo pari per l'Atletico

Il Barcellona si prende il derby con l’Espanyol nel finale e stacca il Real Madrid

Che paura a Valencia: pullman devastato dai tifosi, sui social la condanna del club

L'Atletico vince in casa del Girona e si porta al terzo posto davanti al Barcellona

Redazione

I più visti di Calcio Estero

La carriera di Bove riparte dall'Inghilterra: vicina la firma col nuovo club

Il Barça si prende la Supercoppa: Real battuto 3-2 grazie a Raphinha

Pavard scherza con Lucas Hernandez dopo la finale persa. I tifosi insorgono: "Vattene!"

Barcellona-Real, il film della finale di Supercoppa

Derby al Real, Atletico piegato con il super gol di Valverde: adesso la sfida al Barça per la Supercoppa

Chi è Tahirys Dos Santos, il calciatore che ha sfidato il fuoco per salvare la fidanzata

Notizie del giorno
Vedi tutti
Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"
15:14
Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"
Accomando: "Roma, arriva il primo colpo in attacco"
15:14
Accomando: "Roma, arriva il primo colpo in attacco"
Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"
15:12
Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"
Accomando: "Su Maignan, Milan fiducioso"
15:09
Accomando: "Su Maignan, Milan fiducioso"
15:09
Fullkrug, centimetri e muscoli che faranno molto comodo al Milan di Allegri