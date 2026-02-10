IL CASO

Non ci sono più le bandiere: Carvajal, leggenda del Real, separato in casa con Arbeloa

Il capitano del Madrid non viene schierato nonostante sia recuperato e i problemi sulla fascia destra

10 Feb 2026 - 10:53
videovideo

Ha 34 anni ed è il capitano del Real Madrid, almeno finché ha giocato. E' una delle ultime bandiere delle "merengues", eppure non scende più in campo. Dani Carvajal è pienamente recuperato dall’infortunio già da parecchi giorni, ma l'allenatore madridista Alvaro Arbeloa non lo ha mai schierato. L'episodio più clamoroso domenica scorsa al Mestalla contro il Valencia: il neo tecnico blanco ha preferito lanciare dal primo minuto il giovane David Jimenez del Castilla, inserendo Alexander-Arnold solo al 76’. Per Carvajal, invece, solo panchina. Non si è nemmeno riscaldato e ha passato il post partita a parlare con il preparatore atletico Antonio Pintus. 

Come spesso capita in questi casi c'è il fondato sospetto che c'entri qualcosa la scadenza del contratto. Carvajal scade a giugno, ha un'età da prepensionamento, secondo i pensieri della società, e l'allenatore aziendalista lavora perché la "vecchia" bandiera decida di chiudere a fine rapporto senza troppi clamori e rivendicazioni. Un caso Totti sette anni dopo e in salsa merengue. Il silenzio del Madrid su ipotesi di rinnovo, come scrive il Mundo Deportivo, vale più di mille parole. Restano le perplessità, visto che stiamo parlando di un titolare della Nazionale che tra pochi mesi deve disputare un Mondiale e di un giocatore che, in maglia bianca, ha conquistato (oltre a tantissimi altri trofei) ben 6 Champions League. Ma, ormai è chiaro, le bandiere non esistono davvero più. 

Leggi anche

Sofferenza Real: serve un rigore di Mbappé al 100' per piegare il Rayo e tornare a -1 dal Barça

carvajal
real madrid
arbeloa

Liga

Il Real Madrid presenta Arbeola: "Possiamo rialzarci". Il saluto con Xabi e il commento Klopp

Paolo Borella

Non ci sono più le bandiere: Carvajal, leggenda del Real, separato in casa con Arbeloa

Sofferenza Real: serve un rigore di Mbappé al 100' per piegare il Rayo e tornare a -1 dal Barça

Javier Tebas

La Liga paga i tifosi: soldi in cambio di chi denuncia i bar che trasmettono col pezzotto

Segna ancora Dani Olmo, il Barça risponde al Real e torna in vetta. Ok anche l'Atletico

Il Barcellona cade a San Sebastian: la Real Sociedad riapre la Liga

Il Real Madrid torna alla vittoria, buona la seconda per Arbeloa grazie a Mbappé-Asencio

00:22
MCH ARBELOA REAL MADRID MCH

Real Madrid, il primo allenamento guidato da Arbeloa

Il Real Madrid presenta Arbeola: "Possiamo rialzarci". Il saluto con Xabi e il commento Klopp

Paolo Borella

I più visti di Calcio Estero

Fuga dall'Arabia: non solo il caso Ronaldo, tanti big stanno lasciando la Saudi League

Stipendi pagati e dirigenti reintegrati: CR7 vince e mette fine allo sciopero

MCH TRIPLETTA BENZEMA AL HILAL MCH

Benzema, tripletta show all'esordio con l'Al Hilal

CR7 shock: rompe con l'Al Nassr ed è pronto ad andarsene dall'Arabia

CR7 continua la protesta e diserta la sfida tra Al Nassr e Al Ittihad: tutto lo stadio è con lui FOTO

Susy disperata per Messi, ma pronta a tifare City

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:25
Val Maremola Trail: Ghiano e Dematteis firmano l’edizione dei record
12:21
Tutti i colori del 2026: le livree delle undici squadre al via del Mondiale
12:15
Paolo Tramezzani è il nuovo allenatore del Como Women: firma fino al 2028
12:11
Sinner tra tennis e sci: "Ho parlato con Franzoni, correvamo insieme. Vonn? Molto coraggiosa"
12:09
Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 10 febbraio