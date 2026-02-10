Non ci sono più le bandiere: Carvajal, leggenda del Real, separato in casa con Arbeloa

Ha 34 anni ed è il capitano del Real Madrid, almeno finché ha giocato. E' una delle ultime bandiere delle "merengues", eppure non scende più in campo. Dani Carvajal è pienamente recuperato dall’infortunio già da parecchi giorni, ma l'allenatore madridista Alvaro Arbeloa non lo ha mai schierato. L'episodio più clamoroso domenica scorsa al Mestalla contro il Valencia: il neo tecnico blanco ha preferito lanciare dal primo minuto il giovane David Jimenez del Castilla, inserendo Alexander-Arnold solo al 76’. Per Carvajal, invece, solo panchina. Non si è nemmeno riscaldato e ha passato il post partita a parlare con il preparatore atletico Antonio Pintus.