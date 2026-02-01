Liga: Mbappé regala il derby al Real Madrid, Vallecano affondato al 100’

LA PARTITA

Il Real Madrid affronta il Rayo Vallecano nel derby madrileño in scena al Bernabeu, dove il clima non è dei migliori: i tifosi dei Blancos ricoprono infatti di fischi la squadra di Arbeloa prima del calcio d’inizio, continuando a sottolineare il proprio disappunto per una stagione fin qui considerata deludente. Parte quindi la gara e al 9’ si registra già il primo grande colpo di scena: Bellingham si accascia infatti a terra dopo uno scatto, fermato da un problema muscolare. L’inglese avverte un dolore nella parte posteriore della coscia sinistra e lascia il campo, rincuorato dai compagni: resta da capire l’entità dell’infortunio, che non promette bene. Si torna a giocare e Vinicius dipinge un capolavoro: il brasiliano si mette in proprio e inventa l’1-0 con un destro magistrale, portando così avanti le Merengues al 15’. Il Madrid non riesce però a chiudere il match e, allora, il Rayo pareggia in avvio di ripresa: Jorge de Frutos, che è passato anche per il Castilla, sfrutta una dormita incredibile della difesa avversaria e fa 1-1 al 49’.