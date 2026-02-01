Liga: Mbappé regala il derby al Real Madrid, Vallecano affondato al 100’

SPAGNA

Il Real Madrid porta a sei la propria striscia di vittorie consecutive in Liga, grazie al 2-1 inferto al Rayo Vallecano nella 22ª giornata. I Blancos archiviano così il clamoroso ko patito contro il Benfica in Champions League (che è costato la qualificazione diretta agli ottavi) e rispondono al Barcellona, tornando a -1 dalla capolista. Dopo l’infortunio di Bellingham, Jorge de Frutos pareggia il vantaggio di Vinicius, mentre Mbappé decide il match su rigore al 100’.

LA PARTITA
Il Real Madrid affronta il Rayo Vallecano nel derby madrileño in scena al Bernabeu, dove il clima non è dei migliori: i tifosi dei Blancos ricoprono infatti di fischi la squadra di Arbeloa prima del calcio d’inizio, continuando a sottolineare il proprio disappunto per una stagione fin qui considerata deludente. Parte quindi la gara e al 9’ si registra già il primo grande colpo di scena: Bellingham si accascia infatti a terra dopo uno scatto, fermato da un problema muscolare. L’inglese avverte un dolore nella parte posteriore della coscia sinistra e lascia il campo, rincuorato dai compagni: resta da capire l’entità dell’infortunio, che non promette bene. Si torna a giocare e Vinicius dipinge un capolavoro: il brasiliano si mette in proprio e inventa l’1-0 con un destro magistrale, portando così avanti le Merengues al 15’. Il Madrid non riesce però a chiudere il match e, allora, il Rayo pareggia in avvio di ripresa: Jorge de Frutos, che è passato anche per il Castilla, sfrutta una dormita incredibile della difesa avversaria e fa 1-1 al 49’.

Ratiu si divora poi la chance per timbrare il vantaggio ospite a tu per tu con Courtois, mentre Mbappé salta Batalla e colpisce la traversa a porta vuota. I colpi di scena non sono però ancora finiti: Ciss si rende protagonista, infatti, di un orrendo fallo su Ceballos e viene espulso all’80’. I Blancos provano allora subito ad approfittare della superiorità numerica, ma Camavinga viene fermato dal palo. A decidere il derby è dunque un rigore assegnato al Real negli ultimi secondi di recupero: Mendy colpisce Brahim Diaz in area e Mbappé fa 2-1 dal dischetto al 100’ (è il gol numero 22 in campionato per l’ex Psg). Il Madrid conquista così la sesta vittoria di fila in Liga e sale a 54 punti, tornando a -1 dal Barcellona capolista. Fermo a 22 punti resta il Vallecano, che chiude pure in nove, vista l’espulsione di Chevarria al 103’.

