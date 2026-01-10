Logo SportMediaset

Calcio

Real-Atletico, tensione infinita: Vinicius (ri)attacca, i Colchoneros rispondono

10 Gen 2026 - 11:06
© Da video

© Da video

Ancora tensione tra Real Madrid e Atletico Madrid, con protagonista Vinicius e la lite in campo con Diego Simeone. La scintilla è scoccata a bordo campo, durante la semifinale di Supercoppa di Spagna, quando l'attaccante si è avvicinato alla panchina dei Colchoneros protestando vivacemente per un rigore non concesso. A quel punto Simeone gli ha urlato: "Florentino ti caccerà via, ricordati quello che ti dico". Un attacco diretto al futuro del giocatore, al quale Vinicius ha risposto inizialmente con un sorriso ironico.

In seguito Vinicius ha poi schernito il tecnico sui social ricordandogli l'ennesima sconfitta ma l'Atletico ha nuovamente replicato, offrendo una versione che ribalta le accuse. Il club ha difeso il "Cholo" sostenendo che la sua fosse una mera risposta a un comportamento irrispettoso del brasiliano, e ha condannato quello che definisce un "modus operandi classico": analizzare morbosamente la reazione di qualcuno ignorando deliberatamente la provocazione che l'ha scatenata.

real-atletico
vinicius
simeone

