Real-Atletico, tensione infinita: Vinicius (ri)attacca, i Colchoneros rispondono

Ancora tensione tra Real Madrid e Atletico Madrid, con protagonista Vinicius e la lite in campo con Diego Simeone. La scintilla è scoccata a bordo campo, durante la semifinale di Supercoppa di Spagna, quando l'attaccante si è avvicinato alla panchina dei Colchoneros protestando vivacemente per un rigore non concesso. A quel punto Simeone gli ha urlato: "Florentino ti caccerà via, ricordati quello che ti dico". Un attacco diretto al futuro del giocatore, al quale Vinicius ha risposto inizialmente con un sorriso ironico.