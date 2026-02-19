Caso Vinicius, Thuram attacca Mourinho: "Piccolo uomo, nelle sue parole superiorità e narcisismo bianco"

Continua la polemica sugli insulti razzisti rivolti a Vinicius da Gianluca Prestianni e da tutto il pubblico del Da Luz durante l'andata del playoff Champions tra Benfica e Real Madrid. Le immagini e la conseguente polemica hanno fatto il giro del mondo in pochi secondi e in moltissimi si sono espressi sull'argomento (tanto che la Uefa ha aperto un fascicolo sul caso). L’ultimo in ordine di tempo è stato Lillien Thuram. L'ex difensore visto con le maglie, tra le altre, di Juventus e Barcellona dopo aver chiuso la carriera da giocatore è stato tra gli ex calciatori più attivi nella lotta al razzismo. Il papà di Marcus e Khéphren ha commentato molto duramente i fatti di Lisbona, prendendosela in particolare con un altro protagonista della vicenda: "La natura delle parole di Mourinho dice molto sul perché non si vada avanti. È un grande allenatore, con una carriera eccezionale, ha lavorato con molti giocatori neri nella sua vita e questo non gli impedisce, primo, di dubitare della veridicità dell’atto razzista e, secondo, di interrogarsi sulla responsabilità della vittima per il modo in cui ha festeggiato il suo gol. Ma come può dire una cosa del genere? Ma chi è lei, signor Mourinho, per permettersi di decidere cosa Vinicius ha il diritto di fare o non fare? In questo giudizio c’è un sentimento di superiorità e di narcisismo bianco".