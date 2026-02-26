DALL'ARABIA

Inzaghi a rischio esonero dopo il crollo dell'Al Hilal in campionato: decisivi i prossimi 10 giorni

Il tecnico piacentino in bilico. Sotto osservazione il rendimento della squadra in campionato: in un mese è passato dal primo posto a +7 dalla seconda al terzo a -3 dalla vetta

26 Feb 2026 - 18:04
videovideo

L'avventura di Simone Inzaghi in Arabia Saudita rischia di concludersi dopo appena 8 mesi. Secondo i rumor riportati dal cronista saudita Abdulrahman Alfuraih già questa sera il destino del tecnico piacentino potrebbe essere deciso: nelle prossime ore sarebbe prevista una riunione straordinaria per decidere se continuare insieme se terminare qui la sua esperienza. La situazione però non dovrebbe essere così grave come riportata: Inzaghi non rischierebbe il posto prima della sosta per le nazionali. Anche perché nel giro dei prossimi 10 giorni ci saranno due passaggi chiave nella stagione dell'Al Hilal: gli ottavi di Champions asiatica contro l'Al Saad di Roberto Mancini e la rimonta in campionato. 

Una scelta dovuta al rendimento nell'ultimo mese dell'Al Hilal. Dopo il mercato di gennaio, che ha visto arrivi importanti come quello di Karim Benzema, gli uomini di Inzaghi hanno rallentato,e di molto, il passo in campionato: nell'ultimo mese sono arrivati soltanto 6 pareggi e 2 vittorie. Un passo che ha fatto perdere la testa della classifica all'Al HIlal: dal primato con 7 punti di vantaggio, ora Inzaghi si ritrova al terzo posto con 3 punti di ritardo dall'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e perfino alle spalle dell'Al Ahli. 

Cambia dunque il campionato ma l'incubo ritorna: Inzaghi rischia di perdere un altro campionato che stava comandando. Un po' come accadde nel suo primo anno all'Inter quando il vantaggio dilapidato sul Milan fu proprio di 7 punti. E dunque ora il destino del piacentino è appeso a un filo: la proprietà del club saudita nelle prossime deciderà se proseguire insieme o meno. Una scelta complessa, visto anche lo stipendio percepito dall'ex Inter: un biennale da 26 milioni netti a stagione. E casse del club sono già provate: un aspetto che peserà nella decisione finale. Inzaghi, dal canto suo, è convinto di poter ribaltare la situazione: le prossime settimane saranno decisive. 

simone inzaghi
al hilal
rischio esonero
arabia saudita

