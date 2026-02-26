Inzaghi a rischio esonero dopo il crollo dell'Al Hilal in campionato: decisivi i prossimi 10 giorni

Cambia dunque il campionato ma l'incubo ritorna: Inzaghi rischia di perdere un altro campionato che stava comandando. Un po' come accadde nel suo primo anno all'Inter quando il vantaggio dilapidato sul Milan fu proprio di 7 punti. E dunque ora il destino del piacentino è appeso a un filo: la proprietà del club saudita nelle prossime deciderà se proseguire insieme o meno. Una scelta complessa, visto anche lo stipendio percepito dall'ex Inter: un biennale da 26 milioni netti a stagione. E casse del club sono già provate: un aspetto che peserà nella decisione finale. Inzaghi, dal canto suo, è convinto di poter ribaltare la situazione: le prossime settimane saranno decisive.