Il Barcellona cade a San Sebastian: la Real Sociedad riapre la Liga. Atletico Madrid ok

REAL SOCIEDAD-BARCELLONA 2-1

Giornata importantissima in Liga: il Barcellona perde 2-1 all'Anoeta contro la Real Sociedad e ora Arbeloa e il Real Madrid sono solo a -1. A San Sebastian succede di tutto: quattro gol (e un rigore) annullati nel primo tempo alle due squadre, poi al 32' il sinistro al volo di Oyarzabal vale l'1-0 per i padroni di casa. Nella ripresa, i catalani sbattono su un super Remiro che ferma Dani Olmo e Rashford deviando le loro conclusioni rispettivamente sul palo e sulla traversa. Al 70', l'ex United fa 1-1 di testa, ma dopo un solo minuto Guedes riporta in vantaggio la Real Sociedad. Inutile pure l'ingresso di Lewandowski e quello di Cancelo, al suo secondo debutto con i catalani. Finisce 2-1 nonostante il rosso nel finale a Soler e il Barcellona cade dopo undici vittorie consecutive in tutte le competizioni e dopo un secondo tempo con ben cinque legni. In una classifica così corta, invece, la Real Sociedad passa in un colpo dal quindicesimo all'ottavo posto, salendo a 24 punti.



ATLETICO MADRID-ALAVES 1-0

All'Atletico basta un colpo di testa di Sorloth per battere 1-0 l'Alavés e consolidare il quarto posto in classifica. Poche occasioni al Metropolitano: la più clamorosa è nel recupero del primo tempo, con quattro occasioni in pochi secondi. Prima sbaglia due volte Thiago Almada, poi Barrios e Simeone vengono murati dalla difesa di casa. Che, però, assiste e crolla a inizio ripresa: cross dalla destra di Barrios e incornata vincente di Sorloth, che di testa e con l'aiuto del palo fa 1-0. Lo centra invece Baena, che con uno splendido destro a giro va solo vicino al raddoppio. Gli ospiti sprecano con il neoentrato in campo Rebbach e così finisce 1-0: Simeone aggancia l'Atletico a 41 punti che però ha una partita in meno, ma alla prossima il Sottomarino Giallo sfiderà il Villarreal. Scivola in zona retrocessione, invece, l'Alavés, terzultimo a 19.



LE ALTRE PARTITE

Vittoria importantissima per il Valencia, che si porta a -1 proprio dal Getafe battuto 1-0 nel finale. Eppure, per i Pipistrelli inizia male, visto che al 30' Tarrega si fa male: al suo posto entra Santamaria. Il match si decide all'84' grazie a Gaya, che sfrutta l'assist di Ugrinic e con un tocco sotto beffa Soria. Questa rete permette al Valencia di tirarsi fuori dalla zona retrocessione, seppur per una sola lunghezza. Sorride pure il Celta Vigo: i gol, Carreira Zaragoza (su rigore) e Rueda decidono il 3-0 sul Rayo Vallecano, fondamentale per restare agganciato al sesto posto del Betis.