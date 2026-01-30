La Liga mette una "taglia" sui pirati della televisione con pezzotto: soldi in cambio di chi denuncia i locali irregolari

Javier Tebas ha deciso di trasformare i tifosi spagnoli in veri e propri ispettori privati pur di arginare la piaga della pirateria, che continua a sottrarre milioni di euro al sistema calcio. La nuova strategia della Liga punta il mirino soprattutto sul settore della ristorazione e dei locali pubblici, dove l’utilizzo di IPTV e abbonamenti irregolari è ancora molto diffuso. L’idea è tanto semplice quanto spregiudicata: la Federazione ha messo sul piatto una sorta di ricompensa da 50 euro per ogni segnalazione verificata. In sostanza, chiunque si accorga che un bar o un ristorante sta trasmettendo le partite del campionato spagnolo in modo fraudolento può segnalarlo attraverso un portale ufficiale rinnovato per l’occasione, dando il via a una procedura che potrebbe portargli un piccolo guadagno extra.