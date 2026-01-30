spagna

La Liga mette una "taglia" sui pirati della televisione con pezzotto: soldi in cambio di chi denuncia i locali irregolari

Iniziativa shock della Liga: ricompensa in soldi ai tifosi che segnalano locali che trasmettono le partite illegalmente

30 Gen 2026 - 10:55
videovideo

Javier Tebas ha deciso di trasformare i tifosi spagnoli in veri e propri ispettori privati pur di arginare la piaga della pirateria, che continua a sottrarre milioni di euro al sistema calcio. La nuova strategia della Liga punta il mirino soprattutto sul settore della ristorazione e dei locali pubblici, dove l’utilizzo di IPTV e abbonamenti irregolari è ancora molto diffuso. L’idea è tanto semplice quanto spregiudicata: la Federazione ha messo sul piatto una sorta di ricompensa da 50 euro per ogni segnalazione verificata. In sostanza, chiunque si accorga che un bar o un ristorante sta trasmettendo le partite del campionato spagnolo in modo fraudolento può segnalarlo attraverso un portale ufficiale rinnovato per l’occasione, dando il via a una procedura che potrebbe portargli un piccolo guadagno extra.

L’erogazione del premio non è però immediata, poiché la Liga vuole evitare denunce a vuoto o ritorsioni infondate. Una volta ricevuta la soffiata, un team di tecnici specializzati si occupa di verificare se l'esercizio commerciale in questione stia effettivamente violando i diritti di trasmissione. Se il sospetto viene confermato, il segnalatore riceve il compenso pattuito. Un punto cruciale riguarda la gestione della riservatezza: per incassare i 50 euro è necessario fornire i propri dati personali, che rimarranno comunque segreti e accessibili solo alle autorità e mai all'esercente denunciato. Resta comunque garantita la possibilità di inviare segnalazioni in forma totalmente anonima per chi volesse semplicemente collaborare alla causa senza ricevere la ricompensa, confermando come la priorità di Tebas sia quella di mappare capillarmente ogni singola attività che aggira le regole.

liga
pirateria
pezzotto
ricompensa

Liga

Simeone fa retromarcia, scuse ufficiali a Vinicius e Perez: "Ho sbagliato"

Stefano Fiore
Javier Tebas

La Liga paga i tifosi: soldi in cambio di chi denuncia i bar che trasmettono col pezzotto

Segna ancora Dani Olmo, il Barça risponde al Real e torna in vetta. Ok anche l'Atletico

Il Barcellona cade a San Sebastian: la Real Sociedad riapre la Liga

Il Real Madrid torna alla vittoria, buona la seconda per Arbeloa grazie a Mbappé-Asencio

00:22
MCH ARBELOA REAL MADRID MCH

Real Madrid, il primo allenamento guidato da Arbeloa

Il Real Madrid presenta Arbeola: "Possiamo rialzarci". Il saluto con Xabi e il commento Klopp

Paolo Borella

Clamoroso Real Madrid, Xabi Alonso non è più l'allenatore: risoluzione consensuale

Martino Cozzi

Simeone fa retromarcia, scuse ufficiali a Vinicius e Perez: "Ho sbagliato"

Stefano Fiore

I più visti di Calcio Estero

Kolo Muani, che spavento: incidente stradale a Londra e auto distrutta. "Lui e Odobert stanno bene"

La seconda vita di Edoardo Bove: "Il defibrillatore? Come un telefonino tra le costole"

Caos in finale, paga il ct del Senegal. Multe e squalifiche a raffica: sanzionato anche Hakimi

MCH AUTOGOL IMBARAZZANTE QATAR MCH

L'incredibile autogol del portiere dell'Al Shamal

MCH PORTO 3-0 MCH

Tris del Porto: Farioli continua a dominare il campionato

Rigore per il Marocco al 98': il Senegal abbandona il campo, poi rientra ed... esulta. A piangere è Brahim Diaz

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:01
Audi: svolta plug-in per le sportive
10:59
Alcaraz chiama il medico per i crampi, Zverev si infuria e tira in mezzo anche Sinner: "Stro**ate, li state proteggendo"
10:56
Il Fenerbahce fra Lookman e Nkunku, il Milan spera nell'assist per anticipare il colpo Mateta
10:55
LEGO Icons Ferrari F2004 Michael Schumacher: celebrazione di una leggenda, anzi due
Javier Tebas
10:55
La Liga paga i tifosi: soldi in cambio di chi denuncia i bar che trasmettono col pezzotto