Diego Simeone provoca Yamal: mostra le tre dita al gol di Lookman

Botta e risposta tra il tecnico dell'Atletico e la stella del Barcellona in Coppa del Re

13 Feb 2026 - 09:22
Momenti di tensione tra Diego Simeone e Lamine Yamal durante la sfida di andata della semifinale di Coppa del Re. Al gol del 3-0 firmato da Lookman, l'allenatore dell'Atletico Madrid ha mostrato le tre dita alla stella del Barcellona, provocando la sua reazione indispettita. Il gesto ha ben presto fatto il giro dei social e dei media spagnoli, che si sono divisi tra l'inutile provocazione e il semplice agonismo. Il problema, per i blaugrana, è che non era ancora finita visto che prima del fischio finale è arrivato anche il gol del poker firmato da Alvarez su assist dello stesso ex Atalanta.

