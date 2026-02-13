Diego Simeone provoca Yamal: mostra le tre dita al gol di Lookman

Momenti di tensione tra Diego Simeone e Lamine Yamal durante la sfida di andata della semifinale di Coppa del Re . Al gol del 3-0 firmato da Lookman, l'allenatore dell'Atletico Madrid ha mostrato le tre dita alla stella del Barcellona, provocando la sua reazione indispettita. Il gesto ha ben presto fatto il giro dei social e dei media spagnoli, che si sono divisi tra l'inutile provocazione e il semplice agonismo. Il problema, per i blaugrana, è che non era ancora finita visto che prima del fischio finale è arrivato anche il gol del poker firmato da Alvarez su assist dello stesso ex Atalanta.