Liga: il Barcellona torna in testa, tris dell'Atletico Madrid

Il Barcellona risponde subito al Real Madrid, battendo 3-0 l'Oviedo dopo un primo tempo complicato. Nella prima da titolare per Joao Cancelo (tra i peggiori in campo), a sorpresa domina l'ultima in classifica. Il Barça, stando dopo la Champions League e troppo sicuro di sé, sbaglia completamente l'approccio e non è mai pericoloso. Nell'altra metà del campo, invece, Hassan impegna Joan Garcia e Chaira sfiora la rete. Lewandowski non riceve palloni puliti e gli ospiti si lamentano per un rigore (solare) non concesso a fine primo tempo, ma è 0-0 al riposo. L'Oviedo sembra iniziare bene anche la ripresa, poi si fa del male da solo. Follia difensiva di David Carmo, che tenta di dribblare Yamal invece di spazzare e perde palla: nasce così l'1-0 di Dani Olmo, dal limite, al 51'. Passano sei minuti e un altro erroraccio di Costas spiana la strada a Raphinha, che batte Escandell col pallonetto del 2-0. La partita è ormai indirizzata e, dopo averlo sfiorato, Yamal trova lo spettacolare tris in sforbiciata (73'). Nel finale Flick punta sul turnover e sulle seconde linee, sotto la grandine, e c'è una chance per parte. Vince comunque 3-0 il Barcellona, che torna in vetta: 52 punti e +1 sul Real Madrid (51). Resta ultimo l'Oviedo (13), che si è fatto male da solo nella ripresa.