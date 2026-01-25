SPAGNA

Liga: il Barcellona torna in testa, tris dell'Atletico Madrid

I blaugrana soffrono il dinamismo dell'Oviedo, poi dilagano nella ripresa: Dani Olmo, Raphinha e Yamal firmano il +1 sul Real Madrid

25 Gen 2026 - 18:46
La 21a giornata della Liga riconsegna subito il primato al Barcellona, che risponde al Real Madrid. I blaugrana faticano nel primo tempo, con Cancelo titolare, e rischiano grosso prima di dilagare nella ripresa. Gli errori difensivi dell'Oviedo spianano la strada alla vittoria per 3-0, con tutti i big in gol: Dani Olmo (51'), Raphinha (57') e Yamal (73'). Flick torna a +1 sulle merengues, mentre l'Atletico è terzo grazie al 3-0 sul Maiorca.

BARCELLONA-REAL OVIEDO 3-0

Il Barcellona risponde subito al Real Madrid, battendo 3-0 l'Oviedo dopo un primo tempo complicato. Nella prima da titolare per Joao Cancelo (tra i peggiori in campo), a sorpresa domina l'ultima in classifica. Il Barça, stando dopo la Champions League e troppo sicuro di sé, sbaglia completamente l'approccio e non è mai pericoloso. Nell'altra metà del campo, invece, Hassan impegna Joan Garcia e Chaira sfiora la rete. Lewandowski non riceve palloni puliti e gli ospiti si lamentano per un rigore (solare) non concesso a fine primo tempo, ma è 0-0 al riposo. L'Oviedo sembra iniziare bene anche la ripresa, poi si fa del male da solo. Follia difensiva di David Carmo, che tenta di dribblare Yamal invece di spazzare e perde palla: nasce così l'1-0 di Dani Olmo, dal limite, al 51'. Passano sei minuti e un altro erroraccio di Costas spiana la strada a Raphinha, che batte Escandell col pallonetto del 2-0. La partita è ormai indirizzata e, dopo averlo sfiorato, Yamal trova lo spettacolare tris in sforbiciata (73'). Nel finale Flick punta sul turnover e sulle seconde linee, sotto la grandine, e c'è una chance per parte. Vince comunque 3-0 il Barcellona, che torna in vetta: 52 punti e +1 sul Real Madrid (51). Resta ultimo l'Oviedo (13), che si è fatto male da solo nella ripresa.

ATLETICO MADRID-MAIORCA 3-0

Tris dell'Atletico Madrid che, complice il ko del Villarreal nella giornata di sabato, si prende il terzo posto in solitaria della Liga. I colchoneros si confermano in grandissima forma al Wanda Metropolitano, la loro fortezza, e annullano completamente Muriqi e compagni. Dopo due mesi il Cholo recuperava Gimenez e i suoi, dopo un primissimo rischio iniziale, iniziavano subito a rendersi pericolosi dalle parti di Leo Roman. Chance per Sørloth e Giuliano Simeone, col norvegese decisivo al 22': respinta del portiere sul tiro al volo di Llorente e tap-in dell'attaccante per l'1-0. Da qui in poi, nonostante un paio di tentativi del Maiorca, c'era solo l'Atletico Madrid in campo. Con Nico Gonzalez ad aggiungersi ai protagonisti del match e un Julian Alvarez poco preciso sottoporta, i colchoneros andavano di fatto a comandare il match. Un grosso brivido su Muriqi, poi ecco le due reti che hanno chiuso la sfida: autogol sfortunato di David Lopez al 74' e tocco vincente di Almada all'86'. Sonoro 3-0 dunque per l'Atleti, che strappa il terzo posto al Villarreal: 44 punti per Simeone e 41 per Marcelino, con una gara da recuperare. Maiorca fermo a quota 21 e sempre incastrato nei giochi-retrocessione, con la classifica che potrebbe accorciarsi ulteriormente e sfavorire Muriqi e compagni.

