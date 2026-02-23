Messico nel caos dopo la morte di 'El Mencho': rinviate 4 partite di calcio per violenze

Il clima di estrema violenza scatenatosi in Messico dopo l'uccisione del narcotrafficante Nemesio 'El Mencho' Oseguera Cervantes ha messo in ginocchio il calcio locale. In seguito agli scontri e ai blocchi stradali nello stato di Jalisco, la Federcalcio ha rinviato quattro partite, tra cui il match maschile Queretaro-Juarez e il "Clasico" femminile Chivas-America. Mentre la situazione sembra in lento miglioramento, resta il forte dubbio sullo svolgimento dell'amichevole Messico-Islanda di mercoledì, sollevando inevitabili preoccupazioni sulla sicurezza in vista dei Mondiali 2026 previsti per questa estate.