Messico nel caos dopo la morte di 'El Mencho': rinviate 4 partite di calcio per violenze

Scontri e blocchi in Messico dopo l'operazione contro il cartello di Jalisco: rinviate Queretaro-Juarez e Chivas-America

23 Feb 2026 - 11:09
Il clima di estrema violenza scatenatosi in Messico dopo l'uccisione del narcotrafficante Nemesio 'El Mencho' Oseguera Cervantes ha messo in ginocchio il calcio locale. In seguito agli scontri e ai blocchi stradali nello stato di Jalisco, la Federcalcio ha rinviato quattro partite, tra cui il match maschile Queretaro-Juarez e il "Clasico" femminile Chivas-America. Mentre la situazione sembra in lento miglioramento, resta il forte dubbio sullo svolgimento dell'amichevole Messico-Islanda di mercoledì, sollevando inevitabili preoccupazioni sulla sicurezza in vista dei Mondiali 2026 previsti per questa estate.

