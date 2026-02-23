Messico verso i Mondiali nel caos: match rinviati per le violenze dopo la morte del narcos El Mencho

Dopo l'operazione che ha portato all'uccisione del capo del cartello, presunti membri di gruppi criminali organizzati hanno incendiato autobus, bloccato strade e si sono scontrati con le forze dell'ordine. Lo stato occidentale di Jalisco, dove è stata svolta l'operazione, ha registrato il numero più alto di blocchi, 65, principalmente su strade federali e statali, nonché su vie urbane chiave. Si registrano almeno 26 vittime e numerosi arresti. La situazione è in via di miglioramento.