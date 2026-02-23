CAOS E VIOLENZE

Messico verso i Mondiali nel caos: match rinviati per le violenze dopo la morte del narcos El Mencho

Scontri di piazza, blocchi stradali e diverse vittime: anche il calcio costretto a fermarsi

23 Feb 2026 - 11:10
1 di 27
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa

© Rassegna Stampa

© Rassegna Stampa

Quattro partite del campionato di calcio messicano sono state rinviate domenica in seguito alle violenze di piazza seguite all'operazione di polizia che ha portato all'uccisione del narcotrafficante Nemesio 'El Mencho' Oseguera Cervantes. Due match della massima serie, Queretaro-Juarez nel torneo maschile e Chivas-America nel campionato femminile, e due della seconda divisione sono state annullate. La nazionale ha in programma un'amichevole contro l'Islanda mercoledì allo stadio Corregidora di Queretaro. La federcalcio messicana non ha al momento preso decisioni in merito al possibile rinvio della partita.  Ricordiamo che questa estate, assieme a Stati Uniti e Canada, il Messico ospiterà i Mondiali di calcio.

Dopo l'operazione che ha portato all'uccisione del capo del cartello, presunti membri di gruppi criminali organizzati hanno incendiato autobus, bloccato strade e si sono scontrati con le forze dell'ordine. Lo stato occidentale di Jalisco, dove è stata svolta l'operazione, ha registrato il numero più alto di blocchi, 65, principalmente su strade federali e statali, nonché su vie urbane chiave. Si registrano almeno 26 vittime e numerosi arresti. La situazione è in via di miglioramento.

videovideo
messico
narcotraffico
campionato

