Liga, prima gioia per Arbeloa: il Real piega il Levante e va a -1 dal Barcellona

REAL MADRID-LEVANTE 2-0

Il Real Madrid si rialza dopo l’esonero di Xabi Alonso e la sconfitta con l’Albacete in Copa del Rey: 2-0 al Levante al Bernabeu e Barcellona momentaneamente soltanto a +1. Le scorie della sconfitta in coppa si fanno sentire nel primo tempo, dove i Blancos sono piuttosto bloccati e con poco coraggio. La prima frazione si chiude a reti bianche, poi gli uomini di Arbeloa si sciolgono: al 58’ Mbappé trasforma il calcio di rigore che stappa la partita, mentre sette minuti più tardi Asencio raccoglie l’assist del subentrato Arda Guler e insacca il 2-0. Le Merengues sfiorano anche il tris con la botta di Mastantuono che si stampa sulla traversa, con gli ospiti che invece non riescono più a reagire. Il Real sale a 48 punti in classifica, a -1 dal Barcellona impegnato domani in casa della Real Sociedad.