Liga, prima gioia per Arbeloa: il Real piega il Levante e va a -1 dal Barcellona

Mbappé su rigore e Asencio firmano il primo successo per 2-0 del post Xabi Alonso

17 Gen 2026 - 16:11

Nella ventesima giornata di Liga spagnola il Real Madrid trova la prima vittoria del post Xabi Alonso: i Blancos al Bernabeu piegano 2-0 il Levante e vanno a -1 dal Barcellona in classifica (blaugrana con una partita in meno). Dopo un primo tempo bloccato il Real stappa la partita al 58’ su calcio di rigore trasformato da Mbappé, poi sette minuti più tardi il raddoppio definitivo di Asencio, su assist di Arda Guler.

REAL MADRID-LEVANTE 2-0
Il Real Madrid si rialza dopo l’esonero di Xabi Alonso e la sconfitta con l’Albacete in Copa del Rey: 2-0 al Levante al Bernabeu e Barcellona momentaneamente soltanto a +1. Le scorie della sconfitta in coppa si fanno sentire nel primo tempo, dove i Blancos sono piuttosto bloccati e con poco coraggio. La prima frazione si chiude a reti bianche, poi gli uomini di Arbeloa si sciolgono: al 58’ Mbappé trasforma il calcio di rigore che stappa la partita, mentre sette minuti più tardi Asencio raccoglie l’assist del subentrato Arda Guler e insacca il 2-0. Le Merengues sfiorano anche il tris con la botta di Mastantuono che si stampa sulla traversa, con gli ospiti che invece non riescono più a reagire. Il Real sale a 48 punti in classifica, a -1 dal Barcellona impegnato domani in casa della Real Sociedad.

