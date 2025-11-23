Real, gaffe clamorosa: scambia l'ex Milan André Silva per il fratello di Diogo Jota

Errore nel video commemorativo mostrato ai soci: il club inserisce per sbaglio l'immagine dell'attaccante dell'Elche al posto del fratello di Diogo Jota deceduto a lugliodi Stefano Ronchi
Gaffe clamorosa durante l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del Real Madrid. Il club spagnolo ha proiettato un video commemorativo dedicato alle persone scomparse nell'ultimo anno, ma nel montaggio è stata inserita un'immagine sbagliata. Al posto di André Silva, fratello dell'attaccante del Liverpool Diogo Jota e deceduto in un incidente stradale lo scorso luglio, è apparso l'ex attaccante del Milan oggi all'Elche. Una svista terribile che, amplificata dalla vicinanza della sfida di campionato tra Real Madrid ed Elche, ha immediatamente attirato non solo l'attenzione dei soci presenti, ma innescato anche subito un grande clamore sui social.
Tanto da costringere i Blancos a correre subito ai ripari. In un comunicato diffuso dopo l'assemblea, il Real Madrid ha spiegato l'accaduto e presentato le proprie scuse ai diretti interessati: "Il Real Madrid C. F. chiede scusa all'Elche C. F. e al suo giocatore André Silva per aver inserito, per errore, nel necrologio di un video istituzionale, la sua immagine al posto di quella di André Silva, fratello di Diogo Jota, giocatore del Liverpool. Ci rammarichiamo per l'accaduto". Una presa di posizione rapida, arrivata per chiarire la svista diventata virale nel giro di pochi minuti.
LE SCUSE