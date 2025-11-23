Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Liga
HOMEFOTOVIDEORISULTATI E CLASSIFICHE
SPAGNA

Real, gaffe clamorosa: scambia l'ex Milan André Silva per il fratello di Diogo Jota

Errore nel video commemorativo mostrato ai soci: il club inserisce per sbaglio l'immagine dell'attaccante dell'Elche al posto del fratello di Diogo Jota deceduto a luglio

di Stefano Ronchi
23 Nov 2025 - 17:04

Gaffe clamorosa durante l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del Real Madrid. Il club spagnolo ha proiettato un video commemorativo dedicato alle persone scomparse nell'ultimo anno, ma nel montaggio è stata inserita un'immagine sbagliata. Al posto di André Silva, fratello dell'attaccante del Liverpool Diogo Jota e deceduto in un incidente stradale lo scorso luglio, è apparso l'ex attaccante del Milan oggi all'Elche. Una svista terribile che, amplificata dalla vicinanza della sfida di campionato tra Real Madrid ed Elche, ha immediatamente attirato non solo l'attenzione dei soci presenti, ma innescato anche subito un grande clamore sui social.

Tanto da costringere i Blancos a correre subito ai ripari. In un comunicato diffuso dopo l'assemblea, il Real Madrid ha spiegato l'accaduto e presentato le proprie scuse ai diretti interessati: "Il Real Madrid C. F. chiede scusa all'Elche C. F. e al suo giocatore André Silva per aver inserito, per errore, nel necrologio di un video istituzionale, la sua immagine al posto di quella di André Silva, fratello di Diogo Jota, giocatore del Liverpool. Ci rammarichiamo per l'accaduto". Una presa di posizione rapida, arrivata per chiarire la svista diventata virale nel giro di pochi minuti.

LE SCUSE

Visualizza il post su Twitter
real madrid
gaffe
andre silva
diogo jota

Liga

Griezmann stende il Levante, l'Atletico aggancia il Barcellona. Ok Girona e Siviglia

Redazione

Real, gaffe clamorosa: scambia l'ex Milan André Silva per il fratello di Diogo Jota

Stefano Ronchi
14

Il Barça torna a casa: riapre il Camp Nou ed è subito festa blaugrana LE IMMAGINI

Dopo 909 giorni il Barcellona torna a casa: finalmente il Camp Nou

Stefano Fiore
1. LAMINE YAMAL

Yamal in testa alla classifica dell'odio: è il calciatore della Liga che riceve più insulti

Redazione
2019: Lionel Messi (Barcellona)

Messi: "Barcellona mi manca tantissimo e vorrei tornarci, l'addio è stato strano"

Stefano Fiore

Messi in segreto al nuovo Camp Nou: l'amore per il Barça non tramonta mai

Stefano Ronchi

Il Real Madrid frena in casa del Rayo, poker del Barça che si porta a tre punti

Griezmann stende il Levante, l'Atletico aggancia il Barcellona. Ok Girona e Siviglia

Redazione

I più visti di Calcio Estero

Il Barça torna al Camp Nou ed è subito festa: Ferran Torres fa il Lewa con l'Athletic

Il Chelsea si avvicina alla vetta, crisi senza fine per il Liverpool. Il City perde a Newcastle

Invitati di lusso alla Casa Bianca: a cena con Trump c'è anche Cristiano Ronaldo

Banane al posto dei fiori come addio: la confessione shock di un'ex giocatrice del Montpellier

Il norvegese Schjelderup condannato a 14 giorni di carcere per la condivisione di un video hot con minori

Barca, la lunga attesa è finita: sabato con l'Athletic torna al Camp Nou dopo 909 giorni

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:22
Scherma, CdM paralimpica: Italia oro fioretto a squadre, spada d'argento
18:18
Coppa Davis: le foto della finale Italia-Spagna
18:14
Roma: 3 gol e 3 punti per rimanere in vetta, e ora c'è un Ferguson in più
18:08
Torino, Baroni: "Como è una big, serve grande gara"
18:04
Roma, Wesley: "Scudetto? Se seguiamo il mister possiamo lottare"