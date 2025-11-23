Real, gaffe clamorosa: scambia l'ex Milan André Silva per il fratello di Diogo Jota

Gaffe clamorosa durante l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del Real Madrid. Il club spagnolo ha proiettato un video commemorativo dedicato alle persone scomparse nell'ultimo anno, ma nel montaggio è stata inserita un'immagine sbagliata. Al posto di André Silva, fratello dell'attaccante del Liverpool Diogo Jota e deceduto in un incidente stradale lo scorso luglio, è apparso l'ex attaccante del Milan oggi all'Elche. Una svista terribile che, amplificata dalla vicinanza della sfida di campionato tra Real Madrid ed Elche, ha immediatamente attirato non solo l'attenzione dei soci presenti, ma innescato anche subito un grande clamore sui social.