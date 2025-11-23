Allegri non parla di Scudetto: "Vittoria importante per rimanere nelle prime quattro"

Inter-Milan, le immagini del derby della Madonnina
© IPA
© IPA
Il tecnico rossonero ha commentato la vittoria nel derby che vale il sorpasso in classifica sull'Interdi Redazione
© Getty Images
Vittoria di "corto muso" e sorpasso sull'Inter in classifica. Dopo il pareggio contro il Parma di qualche settimana fa, il Milan riparte e lo fa nel derby della Madonnina. Nonostante qualche sofferenza di troppo, Massimiliano Allegri si ritiene soddisfatto della prestazione dei rossoneri: "Una bella vittoria, è stata una partita divertente. Nel primo tempo eravamo un pochino assenti il primo quarto d’ora, poi la squadra ha giocato meglio".
Ai microfoni di DAZN, il tecnico ha analizzato più nel dettaglio la vittoria: "Abbiamo avuto 4-5 situazioni dove potevamo rifinire meglio negli ultimi metri, dovevamo mettere in moto di più Saelemaekers perché Dimarco era molto alto e potevamo fare male. Dobbiamo rifinire meglio i cross. Poi quando l’Inter è venuta ad attaccarci ci siamo difesi bene sulle marcature preventive. Loro sono micidiali quando li vai a pressare e fanno gli appoggi con punte e centrocampisti. Abbiamo difeso discretamente bene anche sulle palle inattive".
Il Diavolo si dimostra ancora una volta forte con le big, alimentando così qualche rimpianto per i punti persi contro le "piccole": "Il fatto degli scontri diretti è una bella gioia, poi ci sono campionati in cui vinci tutti gli scontri diretti ma perdi punti con le piccole… Ma alla fine i punti che abbiamo sono quelli che meritiamo. Dobbiamo migliorare nella pressione offensiva, questa settimana ci alleniamo tutti insieme e miglioreremo la condizione fisica".
Con il rigore parato all'ex Calhanoglu, Mike Maignan è il vero protagonista del derby: "Per i rigori il merito va a Claudio Filippi, è il migliore in quel ruolo, un gran lavoratore. Molto bravo a preparare i portieri, specialmente sugli 11 metri".
Infine, Allegri ha spiegato la spinta che i tre punti ottenuti questa sera possono dare alla squadra: "Il risultato di stasera è importante soprattutto a livello psicologico, potevi andare sotto di 5 punti che non sono tantissimi, ma rimanere dentro le prime 4 è molto importante".
© IPA
© IPA