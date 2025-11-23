Allegri non parla di Scudetto: "Vittoria importante per rimanere nelle prime quattro"

Ai microfoni di DAZN, il tecnico ha analizzato più nel dettaglio la vittoria: "Abbiamo avuto 4-5 situazioni dove potevamo rifinire meglio negli ultimi metri, dovevamo mettere in moto di più Saelemaekers perché Dimarco era molto alto e potevamo fare male. Dobbiamo rifinire meglio i cross. Poi quando l’Inter è venuta ad attaccarci ci siamo difesi bene sulle marcature preventive. Loro sono micidiali quando li vai a pressare e fanno gli appoggi con punte e centrocampisti. Abbiamo difeso discretamente bene anche sulle palle inattive".