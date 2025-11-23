Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
Milan

Allegri non parla di Scudetto: "Vittoria importante per rimanere nelle prime quattro"

Il tecnico rossonero ha commentato la vittoria nel derby che vale il sorpasso in classifica sull'Inter 

di Redazione
23 Nov 2025 - 23:51
© Getty Images

© Getty Images

Vittoria di "corto muso" e sorpasso sull'Inter in classifica. Dopo il pareggio contro il Parma di qualche settimana fa, il Milan riparte e lo fa nel derby della Madonnina. Nonostante qualche sofferenza di troppo, Massimiliano Allegri si ritiene soddisfatto della prestazione dei rossoneri: "Una bella vittoria, è stata una partita divertente. Nel primo tempo eravamo un pochino assenti il primo quarto d’ora, poi la squadra ha giocato meglio".

Ai microfoni di DAZN, il tecnico ha analizzato più nel dettaglio la vittoria: "Abbiamo avuto 4-5 situazioni dove potevamo rifinire meglio negli ultimi metri, dovevamo mettere in moto di più Saelemaekers perché Dimarco era molto alto e potevamo fare male. Dobbiamo rifinire meglio i cross. Poi quando l’Inter è venuta ad attaccarci ci siamo difesi bene sulle marcature preventive. Loro sono micidiali quando li vai a pressare e fanno gli appoggi con punte e centrocampisti. Abbiamo difeso discretamente bene anche sulle palle inattive". 

Leggi anche

I pali, un super Maignan e un lampo di Pulisic: il derby è del Milan, Allegri scavalca Chivu in classifica

Il Diavolo si dimostra ancora una volta forte con le big, alimentando così qualche rimpianto per i punti persi contro le "piccole": "Il fatto degli scontri diretti è una bella gioia, poi ci sono campionati in cui vinci tutti gli scontri diretti ma perdi punti con le piccole… Ma alla fine i punti che abbiamo sono quelli che meritiamo. Dobbiamo migliorare nella pressione offensiva, questa settimana ci alleniamo tutti insieme e miglioreremo la condizione fisica". 

Con il rigore parato all'ex Calhanoglu, Mike Maignan è il vero protagonista del derby: "Per i rigori il merito va a Claudio Filippi, è il migliore in quel ruolo, un gran lavoratore. Molto bravo a preparare i portieri, specialmente sugli 11 metri". 

Infine, Allegri ha spiegato la spinta che i tre punti ottenuti questa sera possono dare alla squadra: "Il risultato di stasera è importante soprattutto a livello psicologico, potevi andare sotto di 5 punti che non sono tantissimi, ma rimanere dentro le prime 4 è molto importante".

Inter-Milan, le immagini del derby della Madonnina

1 di 25
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

allegri
milan
derby

Ultimi video

01:24
DICH CHIVU PER SITO SU DERBY 22/11 DICH

Chivu: "Spero sia una partita bella e divertente"

02:33
Bastoni: "Sconfitta ingiusta"

Bastoni: "Sconfitta ingiusta"

00:38
MCH SHIOGAI GOL DA CENTROCAMPO 23/11 MCH

Spettacolo dall'Olanda: Shiogai segna da centrocampo"

01:20
DICH GILARDINO PRE SASSUOLO 23/11 DICH

Gilardino: "Sappiamo di dover essere bravi nel riattaccare la spina sia agonistica che emotiva"

01:46
DICH GROSSO PRE PISA 23/11 DICH

Grosso: "Conosciamo i nostri obiettivi e lottiamo per raggiungerli il prima possibile"

01:21
MCH BAYERN-FRIBURGO 6-2 MCH

Bayern, rimonta a valanga: da 0-2 a 6-2

00:50
MCH WOLFSBURG-LEVERKUSEN MCH

Il Bayer è l'anti-Bayern: risolta la pratica Wolfsburg in meno di mezz'ora

00:36
MCH ARRIVO GIOCATORI APPIANO INTER MCH

Inter verso il derby: i giocatori ad Appiano

01:37
MCH DORTMUND-STOCCARDA 3-3 MCH

Il Dortmund bloccato in casa dallo Stoccarda: tripletta di Deniz Undav

01:14
MCH AJAX-EXCELSIOR 1-2 MCH

E' un incubo la stagione dell'Ajax, battuto in casa 2-1 dall'Excelsior terzultimo

00:21
MCH NAC BREDA-PSV 0-1 MCH

Continua la fuga del PSV, a Breda basta il gol di Til

04:22
DICH SPALLETTI POST FIORENTINA DICH

Spalletti: "Dobbiamo vincere? Questo per qualcuno è un fardello e lo subisce"

02:31
DICH PARISI POST JUVENTUS DICH

Parisi: "Serve capire che ora giochiamo per salvarci"

02:53
DICH KALULU POST FIORENTINA DICH

Kalulu: "Possiamo tornare nel giro scudetto, ma dobbiamo fare più punti"

02:12
DICH CHIVU PER SITO SU RITIRO 22/11 DICH

Chivu: "Il ritiro non mi garantisce la vittoria…"

01:24
DICH CHIVU PER SITO SU DERBY 22/11 DICH

Chivu: "Spero sia una partita bella e divertente"

I più visti di Milan

La neve, i palloni arancioni e i consigli di Ibra: a Milanello il derby si prepara così FOTO

Addio Ornella Vanoni: quella battuta sul Milan dopo le parole di Bonny

Il Barça punta Kane e libera Lewandowski: ora il Milan può fare sul serio

Inter-Milan da record d'incasso: cifra storica nel primo derby da proprietari

Milan, il ritorno del "Capitano": Franco Baresi è tornato a sorridere in sede

Filippo Galli è sicuro: "Quest'anno il Milan può vincere con tutti. All'Inter ruberei..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:48
Maignan: "Ogni parata importante per vincere il Derby"
23:47
Pulisic: "Gol facile, ero al posto giusto nel momento giusto"
23:26
Inter, Thuram: "Sconfitta importante ma non decisiva, abbiamo fiducia"
23:22
Milan, Bartesaghi: "Che sogno giocare il derby, ho tutto da dimostrare"
22:27
Derby Inter-Milan, con 8,6 milioni di euro è incasso record