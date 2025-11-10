Messi in segreto al nuovo Camp Nou: l'amore per il Barça non tramonta mai

Per i tifosi del Barça, del resto, Messi è un mito, un pezzo di vita. E il suo ritorno, anche solo per poche ore, ha scatenato l'emozione di una città intera. In molti si sono radunati fuori dal Camp Nou per cercare di scorgere un’ombra, un sorriso, un segno del numero 10. È stato un momento privato, ma anche collettivo. Perché Messi e Barcellona si appartengono ancora, e forse lo faranno per sempre. Un amore che non ha bisogno di conferme ufficiali: basta uno sguardo, una foto, una passeggiata tra gli spalti per ricordare a tutti che la storia non è finita. Solo in pausa.