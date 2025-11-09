Liga: derby sfortunato per il Real Madrid, è pari col Rayo

RAYO VALLECANO-REAL MADRID 0-0

I derby di Madrid si confermano la kryptonite di Xabi Alonso, che ha perso con l'Atletico e si ferma a Vallecas: è solo 0-0 col Rayo Vallecano, che quest'anno ha fermato Real e Barça. Spingono subito le merengues, che si costruiscono una chance con Arda Guler, ma non hanno la consueta solidità difensiva. Huijsen deve salvare su De Frutos, mentre Ratiu sfiora clamorosamente la rete. Solo dopo venti minuti torna avanti il Real Madrid, e Batalla evita la rete di Vinicius Junior. C'è una doppia occasione per i blancos, che vanno vicini al gol anche con Asencio. Si resta però sullo 0-0, dopo un primo tempo molto complesso e bloccato per il Real Madrid. Nella ripresa si rientra con Militao per Huijsen, ammonito e a rischio-rosso, ma la musica non cambia. De Frutos e Alvaro Garcia sfiorano il vantaggio per il Rayo Vallecano, Bellingham e Mbappé rispondono a tono e le merengues non la sbloccano. Ci mette del suo anche Batalla, con una sontuosa parata sulla conclusione di Valverde, e persiste il pareggio. Nel finale il Rayo ci crede e il Real Madrid spinge, ma non segna: è solo 0-0 a Vallecas. Per il quarto anno consecutivo, i blancos si fermano contro un grande Rayo. Primo pari stagionale per Xabi Alonso, che sale a 31 punti dopo 12 giornate. Il Rayo, invece, arriva a quota 15.