Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Liga
HOMEFOTOVIDEORISULTATI E CLASSIFICHE
SPAGNA

Liga: derby sfortunato per il Real Madrid, è pari col Rayo

Xabi Alonso perde punti per la seconda volta: è solo 0-0 all'Estadio de Vallecas. Nico Williams, rientro con gol

09 Nov 2025 - 18:17
© Getty Images

© Getty Images

La 12a giornata della Liga ci consegna lo stop del Real Madrid, che non riesce a sconfiggere il Rayo Vallecano nella seconda stracittadina madrilena. Le merengues hanno diverse chances per sbloccarla, con Arda Guler e Valverde sugli scudi, ma vengono fermate dalla difesa e da Batalla: è solo 0-0 a Vallecas, il Barça può accorciare. Esulta invece l'Athletic Bilbao, che si sblocca e scaccia la crisi: Nico Williams rientra e firma l'1-0 sull'Oviedo.

RAYO VALLECANO-REAL MADRID 0-0
I derby di Madrid si confermano la kryptonite di Xabi Alonso, che ha perso con l'Atletico e si ferma a Vallecas: è solo 0-0 col Rayo Vallecano, che quest'anno ha fermato Real e Barça. Spingono subito le merengues, che si costruiscono una chance con Arda Guler, ma non hanno la consueta solidità difensiva. Huijsen deve salvare su De Frutos, mentre Ratiu sfiora clamorosamente la rete. Solo dopo venti minuti torna avanti il Real Madrid, e Batalla evita la rete di Vinicius Junior. C'è una doppia occasione per i blancos, che vanno vicini al gol anche con Asencio. Si resta però sullo 0-0, dopo un primo tempo molto complesso e bloccato per il Real Madrid. Nella ripresa si rientra con Militao per Huijsen, ammonito e a rischio-rosso, ma la musica non cambia. De Frutos e Alvaro Garcia sfiorano il vantaggio per il Rayo Vallecano, Bellingham e Mbappé rispondono a tono e le merengues non la sbloccano. Ci mette del suo anche Batalla, con una sontuosa parata sulla conclusione di Valverde, e persiste il pareggio. Nel finale il Rayo ci crede e il Real Madrid spinge, ma non segna: è solo 0-0 a Vallecas. Per il quarto anno consecutivo, i blancos si fermano contro un grande Rayo. Primo pari stagionale per Xabi Alonso, che sale a 31 punti dopo 12 giornate. Il Rayo, invece, arriva a quota 15.

ATHLETIC BILBAO-REAL OVIEDO 1-0
Ci pensa il rientrante Nico Williams, funestato dalla pubalgia e a secco di gol da metà agosto, a salvare l'Athletic Bilbao dalla sua crisi. L'esterno offensivo firma infatti la vittoria per 1-0 sull'Oviedo, che resta ultimissimo in campionato con otto punti. La stella basca la sblocca al 25', con un'autentica magia: ne salta un paio per entrare in area, manda in tilt due difensori e fulmina il portiere con un perfetto sinistro. Palo-gol e rete dell'1-0, col grande sorriso di Nico per il ritorno alla rete. L'Oviedo aveva faticato a rendersi pericoloso, soffrendo sui tentativi di Berenguer e dello stesso Williams, pericoloso anche nella ripresa, ma l'aveva riaperta: il gol di Colombatto, però, è stato annullato per un fuorigioco. Nulla da fare dunque per gli ospiti, che si rendevano pericolosi anche con Dendoncker in un match molto discontinuo e caotico. Nel finale ecco la grande fase difensiva dell'Athletic, per proteggere un successo pesantissimo: Valverde e i suoi sono saliti, così, a quota 17 punti rimettendosi nei giochi per l'Europa.

liga
real madrid
barcellona

Liga

Bellingham oscura Yamal, il Real si prende il Clasico e va in fuga in vetta alla classifica

Redazione

Il Real Madrid frena in casa del Rayo, il Barcellona può farsi sotto

Griezmann stende il Levante, l'Atletico aggancia il Barcellona. Ok Girona e Siviglia

Redazione
01:27
MCH NUOVO CAMP NOU BARCELLONA MCH

Barcellona, prove di riapertura al Camp Nou

Yamal, Ferran Torres e Rashford: il Barça travolge l'Elche e resta in scia al Real

Il Real travolge il Valencia e scava un solco. Il Villarreal sale al secondo posto, Atletico scatenato

Redazione

All'asta la card autografata da Yamal trovata per caso: vale 20.000 euro

Redazione

L'Atletico passa a Siviglia contro il Betis: decidono Simeone e Baena

Bellingham oscura Yamal, il Real si prende il Clasico e va in fuga in vetta alla classifica

Redazione

I più visti di Calcio Estero

Il Barça torna al Camp Nou dopo 894 giorni: oltre 20mila tifosi all'allenamento

Pep fa 1000 panchine in City-Liverpool: "Non poteva esserci rivale migliore, mi manca Klopp"

Miami, Messi ancora decisivo: due gol e un assist che lo porta nella leggenda VIDEO

Malore in panchina, Zizovic muore a 44 anni. I giocatori crollano in campo

Morte Diogo Jota, le immagini dell'incidente fatale: Lamborghini carbonizzata

Serbia, l'allenatore Mladen Zizovic muore in panchina a 44 anni

Notizie del giorno
Vedi tutti
Gavi irriconoscibile: colpa del filtro a forma di baffi di Yamal
18:31
Gavi irriconoscibile: colpa del filtro a forma di baffi di Yamal
18:29
Scontro Piastri-Antonelli, ma a pagare è solo Leclerc
18:21
Atp Finals: Musetti quinto italiano di sempre qualificato
18:17
Il Real Madrid frena in casa del Rayo, il Barcellona può farsi sotto
18:11
Conte dopo Bologna-Napoli: "Sono preoccupato, c'è un'energia diversa"