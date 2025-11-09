Liga: derby sfortunato per il Real Madrid, è pari col Rayo

Xabi Alonso perde punti per la seconda volta: è solo 0-0 all'Estadio de Vallecas. Nico Williams, rientro con gol
La 12a giornata della Liga ci consegna lo stop del Real Madrid, che non riesce a sconfiggere il Rayo Vallecano nella seconda stracittadina madrilena. Le merengues hanno diverse chances per sbloccarla, con Arda Guler e Valverde sugli scudi, ma vengono fermate dalla difesa e da Batalla: è solo 0-0 a Vallecas, il Barça può accorciare. Esulta invece l'Athletic Bilbao, che si sblocca e scaccia la crisi: Nico Williams rientra e firma l'1-0 sull'Oviedo.
RAYO VALLECANO-REAL MADRID 0-0
I derby di Madrid si confermano la kryptonite di Xabi Alonso, che ha perso con l'Atletico e si ferma a Vallecas: è solo 0-0 col Rayo Vallecano, che quest'anno ha fermato Real e Barça. Spingono subito le merengues, che si costruiscono una chance con Arda Guler, ma non hanno la consueta solidità difensiva. Huijsen deve salvare su De Frutos, mentre Ratiu sfiora clamorosamente la rete. Solo dopo venti minuti torna avanti il Real Madrid, e Batalla evita la rete di Vinicius Junior. C'è una doppia occasione per i blancos, che vanno vicini al gol anche con Asencio. Si resta però sullo 0-0, dopo un primo tempo molto complesso e bloccato per il Real Madrid. Nella ripresa si rientra con Militao per Huijsen, ammonito e a rischio-rosso, ma la musica non cambia. De Frutos e Alvaro Garcia sfiorano il vantaggio per il Rayo Vallecano, Bellingham e Mbappé rispondono a tono e le merengues non la sbloccano. Ci mette del suo anche Batalla, con una sontuosa parata sulla conclusione di Valverde, e persiste il pareggio. Nel finale il Rayo ci crede e il Real Madrid spinge, ma non segna: è solo 0-0 a Vallecas. Per il quarto anno consecutivo, i blancos si fermano contro un grande Rayo. Primo pari stagionale per Xabi Alonso, che sale a 31 punti dopo 12 giornate. Il Rayo, invece, arriva a quota 15.
ATHLETIC BILBAO-REAL OVIEDO 1-0
Ci pensa il rientrante Nico Williams, funestato dalla pubalgia e a secco di gol da metà agosto, a salvare l'Athletic Bilbao dalla sua crisi. L'esterno offensivo firma infatti la vittoria per 1-0 sull'Oviedo, che resta ultimissimo in campionato con otto punti. La stella basca la sblocca al 25', con un'autentica magia: ne salta un paio per entrare in area, manda in tilt due difensori e fulmina il portiere con un perfetto sinistro. Palo-gol e rete dell'1-0, col grande sorriso di Nico per il ritorno alla rete. L'Oviedo aveva faticato a rendersi pericoloso, soffrendo sui tentativi di Berenguer e dello stesso Williams, pericoloso anche nella ripresa, ma l'aveva riaperta: il gol di Colombatto, però, è stato annullato per un fuorigioco. Nulla da fare dunque per gli ospiti, che si rendevano pericolosi anche con Dendoncker in un match molto discontinuo e caotico. Nel finale ecco la grande fase difensiva dell'Athletic, per proteggere un successo pesantissimo: Valverde e i suoi sono saliti, così, a quota 17 punti rimettendosi nei giochi per l'Europa.