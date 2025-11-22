Il Barcellona torna al Camp Nou dopo 909 giorni: quanto ha speso e che ricavi attende

Il maxi-intervento di ristrutturazione, dal costo previsto (ma la cifra definitiva sarà sensibilmente più alta a causa dell'aumento di diverse voci di costo) di 1,5 miliardi di euro e non ancora del tutto terminato, ha tenuto il Barça a lungo lontano da casa. Il progetto Espai Barça, nato nel 2014, ha subito numerosi ritardi dovuti a difficoltà tecniche e aumenti dei costi. Per quanto riguarda le tempistiche finali, le stime più recenti parlano dell'estate 2027 per la capienza totale e dell'estate 2028 per il tetto definitivo.