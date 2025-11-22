Logo SportMediaset

Premier League: il Chelsea non sbaglia, sconfitto il Burnley

Pedro Neto ed Enzo Fernandez firmano il 2-0 al Turf Moor, Maresca è temporaneamente secondo

22 Nov 2025 - 15:36
© Getty Images

© Getty Images

Il Chelsea inaugura la 12a giornata della Premier League con una vittoria convincente, che porta momentaneamente Maresca e i suoi al secondo posto e a -3 dall'Arsenal. I Blues sconfiggono 2-0 il Burnley, che affonda dopo un'ottima prima mezz'ora di gara: le reti portano la firma di Pedro Neto (37'), che colpisce anche un palo, ed Enzo Fernandez (88'). Prosegue dunque la striscia positiva dei londinesi, con quattro vittorie nelle ultime cinque.

BURNLEY-CHELSEA 0-2
Non si ferma la corsa del Chelsea, che prosegue il suo inseguimento alla vetta della Premier League sconfiggendo 2-0 il Burnley. Maresca e i suoi si rendono subito pericolosi con Delap, poi rischiano: Anthony li spaventa in un paio di occasioni. C'è tanto spazio anche per l'ex laziale Tchaouna, che effettua il primo tiro in porta, ma sono i Blues a sbloccare il match. Succede tutto al 37', quando Gittens si invola sulla corsia e mette in mezzo: c'è pronto a raccogliere Pedro Neto, che incorna di testa in tuffo per il gol. Il portoghese sfiora anche il bis e i Blues, dopo aver perso James per infortunio, spingono ancora nella ripresa. Gittens e Santos accarezzano il bis, Neto la doppietta: l'ex Wolves colpisce il palo. Il Burnley ha un solo sussulto con Flemming, poi va in apnea: Andrey Santos e Dubravka sfiorano ancora la rete per il Chelsea. Il gol è meritato e nell'aria, e arriva all'88': palla dietro di Guiu per Enzo Fernandez, che non sbaglia e chiude i giochi. Nulla da fare per i Clarets e per Walker, che aveva cercato la scivolata disperata, e il match si avvia stancamente alla conclusione. Non ci sono ulteriori emozioni nel recupero, con un Burnley svuotato e arrendevole: è 2-0 per i Blues, che salgono a quota 23 punti. Restano terzultimi i Clarets, con soli 10 punti in 12 giornate. 

premier league

