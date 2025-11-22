Premier League: il Chelsea non sbaglia, sconfitto il Burnley

BURNLEY-CHELSEA 0-2

Non si ferma la corsa del Chelsea, che prosegue il suo inseguimento alla vetta della Premier League sconfiggendo 2-0 il Burnley. Maresca e i suoi si rendono subito pericolosi con Delap, poi rischiano: Anthony li spaventa in un paio di occasioni. C'è tanto spazio anche per l'ex laziale Tchaouna, che effettua il primo tiro in porta, ma sono i Blues a sbloccare il match. Succede tutto al 37', quando Gittens si invola sulla corsia e mette in mezzo: c'è pronto a raccogliere Pedro Neto, che incorna di testa in tuffo per il gol. Il portoghese sfiora anche il bis e i Blues, dopo aver perso James per infortunio, spingono ancora nella ripresa. Gittens e Santos accarezzano il bis, Neto la doppietta: l'ex Wolves colpisce il palo. Il Burnley ha un solo sussulto con Flemming, poi va in apnea: Andrey Santos e Dubravka sfiorano ancora la rete per il Chelsea. Il gol è meritato e nell'aria, e arriva all'88': palla dietro di Guiu per Enzo Fernandez, che non sbaglia e chiude i giochi. Nulla da fare per i Clarets e per Walker, che aveva cercato la scivolata disperata, e il match si avvia stancamente alla conclusione. Non ci sono ulteriori emozioni nel recupero, con un Burnley svuotato e arrendevole: è 2-0 per i Blues, che salgono a quota 23 punti. Restano terzultimi i Clarets, con soli 10 punti in 12 giornate.