Inter, Thuram: "Sconfitta importante ma non decisiva, abbiamo fiducia"

"Siamo solo a novembre, questa era una gara importante ma non decisiva. Con il mister troveremo le soluzioni, perché è forte e lavoriamo per migliorare". Così l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram commenta ai microfoni di Dazn la sconfitta nel Derby. "Per come giochiamo è vero che prendiamo spesso i contropiedi, loro sono tra i più forti e dobbiamo imparare. Abbiamo fatto una gara seria, ma possiamo ancora migliorare tanto", ha aggiunto. "Una sconfitta non fa cambiare tutto, abbiamo fiducia in noi stessi e nel mister. Siamo sulla strada giusta, non tutto è da buttar via", ha concluso.