Soulé, Ferguson e Wesley: la formula di Gasp per rimanere al comando

Le belle notizie che fanno sorridere Gasp sono sempre di più, sicuramente la più importante di questa dodicesima giornata è il primo gol di Ferguson con la maglia giallorossa. In settimana si era parlato di ultima chance e di possibile separazione anticipata a gennaio, voci che l'irlandese ha spazzato momentaneamente via con il piattone che al 64° minuto ha regalato il raddoppio ai suoi compagni di squadra. L'altra bella notizia è Wesley: corsa, pulizia tecnica e la meravigliosa azione del terzo gol, conclusa con un dolce scavetto a battere Audero. E infine Soulé, che però non è una sorpresa, ma un'abitudine a cui la Roma non vuole più rinunciare: quarto gol in campionato per il miglior marcatore, finora, della stagione giallorossa.