Milan, Bartesaghi: "Che sogno giocare il derby, ho tutto da dimostrare"

Davide Bartesaghi, esterno sinistro del Milan, ha parlato a Dazn dopo la vittoria del derby con l'Inter: "Sono molto contento e molto onorato, è un sogno che avevo fin da piccolo. Mi sono detto che era la mia occasione, dovevo sfruttare ogni palla e dare il 100% per questa maglia". Sul posto da titolare: "Non l’avrei mai immaginato, ma c’è uno staff e una squadra che mi dà molta fiducia. Sono molto sereno, molto tranquillo, faccio il mio dovere e sono a disposizione di tutti. Grazie ai compagni e grazie al progetto Milan Futuro sono riuscito a esaudire questo sogno. Devo ringraziare tutti gli staff, tutti i mister, tutti i compagni. Ho sempre lavorato con la testa serena anche se i risultati non venivano. Non ho niente da perdere e tutto da dimostrare, i risultati sono nelle mie mani". E, sulla Nazionale, aggiunge: "È il sogno più grande che ho, però per provarlo a renderlo realtà c’è bisogno di serenità e di testa libera. Darò il massimo per il Milan e per una convocazione".