Leo Messi: "Barcellona mi manca tantissimo e vorrei tornarci, l'addio è stato strano"

Parlando della vita in MLS, all'Inter Miami, Messi ha confermato di aver ritrovato la gioia nel quotidiano. Ha negato che l'esperienza al PSG sia stata un incubo, ma ha spiegato che, pur avendo vissuto un'esperienza fantastica come famiglia e in una città come Parigi, non era contento di quello che amava fare: "Ora a Miami stiamo bene, ci godiamo la città, la nostra vita quotidiana... è tutto più rilassato, senza tanta pressione, e questo rende la vita più piacevole".