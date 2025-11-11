Logo SportMediaset

l'intervista

Leo Messi: "Barcellona mi manca tantissimo e vorrei tornarci, l'addio è stato strano"

Il campione argentino si confessa sul suo rapporto con Barcellona. La nostalgia, la gita al nuovo Camp Nou e l'emozione per l'amore dei tifosi

di Stefano Fiore
11 Nov 2025 - 14:51

Nonostante il tempo passato dall'addio, nell'estate 2021, e la distanza, l'amore di Lionel Messi per il Barcellona persiste ed è un sentimento che gli stringe il cuore come ha confessato al quotidiano catalano Sport, in un'intervista fatta qualche giorno prima del gesto a sorpresa di intrufolarsi al Camp Nou per scattare foto diventate virali.

Messi e l'emozione per Barcellona: "Mi riempie di nostalgia"

 L'attaccante si è detto estremamente toccato dall'affetto che continua a ricevere dalla città: "È spettacolare. Tutto quello che sento di Barcellona, ​​della sua gente, di un'epoca come quella che abbiamo vissuto insieme, mi scaturisce un po' di nostalgia e mi provoca tanta emozione". Messi ha ammesso di apprezzare quei momenti più di quanto facesse all'epoca: "Mi mancano davvero tutti quei momenti. Forse li apprezzo di più ora rispetto a quando accadevano, per via della routine quotidiana...".

Il campione argentino ha riconosciuto di essersi lasciato alle spalle una "strana sensazione dopo l'addio, per come è successo tutto," poiché non è riuscito a lasciare il club come aveva sognato, soprattutto dopo aver giocato le ultime partite allo stadio senza tifosi a causa della pandemia. Ha però ribadito: "Penso che l'affetto dei tifosi ci sarà sempre, per tutto quello che abbiamo passato".

L'equilibrio in MLS e la felicità ritrovata

 Parlando della vita in MLS, all'Inter Miami, Messi ha confermato di aver ritrovato la gioia nel quotidiano. Ha negato che l'esperienza al PSG sia stata un incubo, ma ha spiegato che, pur avendo vissuto un'esperienza fantastica come famiglia e in una città come Parigi, non era contento di quello che amava fare: "Ora a Miami stiamo bene, ci godiamo la città, la nostra vita quotidiana... è tutto più rilassato, senza tanta pressione, e questo rende la vita più piacevole".

L'amore per il calcio e un animo competitivo restano la sua spinta principale, quella che lo ha portato a vincere di recente la Scarpa d'Oro della MLS: "Finché potrò e mi sentirò fisicamente in forma, continuerò a giocare allo stesso modo, cercando di competere, vincere e dare sempre il massimo".

Ritorno a casa e futuro Mondiale

 Nonostante la ritrovata serenità, l'idea di un ritorno in Spagna non si è mai spenta del tutto: "Ci manca tantissimo Barcellona. Mia moglie e i miei figli parlano sempre di Barcellona, ​​dell'idea di tornare a vivere lì. Abbiamo casa lì, tutto, quindi è quello che vogliamo". Messi non vede l'ora di tornare al Camp Nou rinnovato, un momento che sarà "emozionante".

Riguardo al futuro immediato, il campione è emozionato pensando ai Mondiali 2026 che dovrebbe difendere visto che in Qatar si era laureato campione con l'Argentina, ma valuta la sua partecipazione "un giorno alla volta", per assicurarsi di poter essere fisicamente in forma e non essere un "peso" per la squadra.

Il sindaco di Miami consegna a Messi le chiavi della città. Il numero 10: "Questa è casa mia"

messi
intervista
barcellona
addio
nostalgia

