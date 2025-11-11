Yamal in testa alla classifica dell'odio: è il calciatore della Liga che riceve più insulti

In Italia non va certo meglio. Uno dei primi a sollevare la questione fu nel 2005 l'ivoriano Marc André Zoro: durante la partita Inter-Messina fu insultato per 90' dal pubblico di casa. Al 70' fece un gesto eclatante: raccolse il pallone e si diresse verso la linea laterale, intenzionato a lasciare il campo. Fu fermato e sul momento non si diede il giusto peso a quella protesta. Solo nei giorni successivi si aprì un dibattito sul razzismo. Altri casi famosi sono quelli che hanno riguardato Romelu Lukaku più volte bersagliato da cori razzisti a Cagliari e Torino; Kalidou Koulibaly del Napoli nel 2018 e Mike Maignan del Milan più recentemente a Udine.