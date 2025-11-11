Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Liga
HOMEFOTOVIDEORISULTATI E CLASSIFICHE
ALLARME RAZZISMO

Yamal in testa alla classifica dell'odio: è il calciatore della Liga che riceve più insulti

Un report dell'Osservatorio iberico lancia l'allarme razzismo: il classe 2007 il più bersagliato

11 Nov 2025 - 12:22

In principio è stato attaccato Samuel Eto'o, poi è toccato a Dani Alves ed ora è la volta di Rodrigo e Lamine Yamal. Anche nel calcio di Spagna il problema razzismo, malgrado le denunce e le campagne di sensibilizzazione, sta diventando sempre più dominante. Negli scorsi giorni El Pais ha riportato i dati di un report dell'Osservatorio iberico sulla xenofobia che ha lanciato l'ennesimo allarme: nel calcio prospera il razzismo.

Leggi anche
Lamine Yamal

Spagna-Barça, è ancora guerra su Yamal: escluso dai convocati dopo un esame non autorizzato

L'ente spagnolo ha preso in esame, oltre a cori e striscioni negli stadi, anche i dati delle interazioni sui social da parte degli utenti. Il dato più sorprendente è che il maggior numero di insulti li ha ricevuti Lamine Yamal: il giovanissimo attaccante del Barca che - ancora minorenne ha portato la Spagna a vincere l'ultimo Europeo a suon di gol e giocate spettacolari - ha ricevuto il 60% dei messaggi di odio razziale sul web.

Più del doppio del madridista Rodrigo e molto al di sopra di quanti sono stati rivolti a Mbappé, Balde, Brahim Díaz o Inaki Williams. Espressioni come "puto negro morito" e "moro inmundo" hanno riempito i social. La questione non è nuova nel paese dove il fenomeno, nel 2008, raggiunse anche la Formula 1: cori razzisti accompagnarono Lewis Hamilton durante il Gran Premio di Spagna. Nel 2006 durante una partita tra Barcellona e Real Saragozza, Samuel Eto'o fu bersagliato con cori e versi da scimmia. Il campione camerunense minacciò di lasciare il campo ma l'arbitro lo convinse a restare fermando momentaneamente il gioco. "Sembrava che dovessi sentirmi in colpa per essere di colore", ha raccontato anni dopo.

Nel 2014 fece storia la reazione di Dani Alves durante la partita tra il Villarreal ed il Barcellona: un tifoso gli lanciò una banana mentre stava per battere un calcio d'angolo ma il giocatore sorprese tutti mangiando il frutto e trasformando così l'insulto in un gesto di sfida e ironia. Spesso insultato, Vinícius nel 2022 è riuscito a far sospendere dall'arbitro la gara Valladolid-Real fino a quando non sono cessati i cori razzisti. L'attaccante dei blancos ha poi denunciato i tifosi che - per la prima volta nel calcio - sono stati condannati dai tribunali spagnoli per "reati di odio" con pene detentive e divieti di accesso agli stadi.

Dowman al comando, tra gli italiani c'è Camarda: ecco i più giovani di sempre a esordire in Champions

1 di 11
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

In Italia non va certo meglio. Uno dei primi a sollevare la questione fu nel 2005 l'ivoriano Marc André Zoro: durante la partita Inter-Messina fu insultato per 90' dal pubblico di casa. Al 70' fece un gesto eclatante: raccolse il pallone e si diresse verso la linea laterale, intenzionato a lasciare il campo. Fu fermato e sul momento non si diede il giusto peso a quella protesta. Solo nei giorni successivi si aprì un dibattito sul razzismo. Altri casi famosi sono quelli che hanno riguardato Romelu Lukaku più volte bersagliato da cori razzisti a Cagliari e Torino; Kalidou Koulibaly del Napoli nel 2018 e Mike Maignan del Milan più recentemente a Udine.

lamine yamal
vinicius jr
rodrigo
eto'o
razzismo

Liga

All'asta la card autografata da Yamal trovata per caso: vale 20.000 euro

Redazione
1. LAMINE YAMAL

Yamal in testa alla classifica dell'odio: è il calciatore della Liga che riceve più insulti

Messi in segreto al nuovo Camp Nou: l'amore per il Barça non tramonta mai

Stefano Ronchi

Il Real Madrid frena in casa del Rayo, poker del Barça che si porta a tre punti

Griezmann stende il Levante, l'Atletico aggancia il Barcellona. Ok Girona e Siviglia

Redazione
01:27
MCH NUOVO CAMP NOU BARCELLONA MCH

Barcellona, prove di riapertura al Camp Nou

Yamal, Ferran Torres e Rashford: il Barça travolge l'Elche e resta in scia al Real

Il Real travolge il Valencia e scava un solco. Il Villarreal sale al secondo posto, Atletico scatenato

Redazione

All'asta la card autografata da Yamal trovata per caso: vale 20.000 euro

Redazione

I più visti di Calcio Estero

MCH BOCA RIVER 2-0 MCH

Boca-River 2-0, il Superclasico è a senso unico

Il Barça torna al Camp Nou dopo 894 giorni: oltre 20mila tifosi all'allenamento

Turchia, scandalo scommesse: in carcere 7 arbitri e il presidente di un club

Miami, Messi ancora decisivo: due gol e un assist che lo porta nella leggenda VIDEO

Pep fa 1000 panchine in City-Liverpool: "Non poteva esserci rivale migliore, mi manca Klopp"

Malore in panchina, Zizovic muore a 44 anni. I giocatori crollano in campo

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:05
Cristiano Ronaldo: "Mondiali 2026 saranno sicuramente i miei ultimi"
Punizione... da urlo
12:58
Punizione... da urlo
12:32
50 anni di Volkswagen Polo, si festeggia driftando
12:32
Soulé vuole l'Argentina ma Scaloni lo esclude ancora: tifosi in rivolta, si riapre la pista azzurra?
12:32
Atp Finals, Bolelli e Vavassori sfidano Granollers e Zeballos per un posto in semifinale