Calcio
Calcio estero
ecuador

Dopo l'omicidio di Pineida Felipe Caicedo dice basta: l'ex Lazio verso il ritiro

"Ero venuto qui con il cuore più che con la testa, quello che è successo mi ha segnato", ha confessato l'attaccante

di Redazione
25 Dic 2025 - 16:38

Mario Pineida è stato assassinato insieme alla moglie a colpi d'arma da fuoco mentre si trovava per strada, in pieno giorno, nella città di Guayaquil e dal giorno dell'omicidio che ha sconvolto l'Ecuador la vita del suo ex compagno di squadra al Barcellona Sporting Club Felipe Caicedo, attaccante 37enne ex Lazio, Genoa e Inter, è cambiata del tutto tanto da spingerlo a dire addio al calcio: "Molto probabilmente mi ritirerò. Non ho intenzione di continuare. La morte di Mario Pineida mi ha segnato profondamente e non voglio più sapere niente di calcio. Non resterò al Barcellona. Sono un uomo che vive momenti e quando ho deciso di venire qui l'ho fatto più con il cuore che con la testa", ha dichiarato quasi in lacrime l'attaccante.

