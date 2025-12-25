Dopo l'omicidio di Pineida Felipe Caicedo dice basta: l'ex Lazio verso il ritiro

Mario Pineida è stato assassinato insieme alla moglie a colpi d'arma da fuoco mentre si trovava per strada, in pieno giorno, nella città di Guayaquil e dal giorno dell'omicidio che ha sconvolto l'Ecuador la vita del suo ex compagno di squadra al Barcellona Sporting Club Felipe Caicedo, attaccante 37enne ex Lazio, Genoa e Inter, è cambiata del tutto tanto da spingerlo a dire addio al calcio: "Molto probabilmente mi ritirerò. Non ho intenzione di continuare. La morte di Mario Pineida mi ha segnato profondamente e non voglio più sapere niente di calcio. Non resterò al Barcellona. Sono un uomo che vive momenti e quando ho deciso di venire qui l'ho fatto più con il cuore che con la testa", ha dichiarato quasi in lacrime l'attaccante.