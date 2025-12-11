Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Liga
HOMEFOTOVIDEORISULTATI E CLASSIFICHE
L'OMAGGIO

Barça, regalo a sorpresa: un iPhone dorato da 10mila euro per tutti i giocatori

Un'azienda automobilistica degli Emirati Arabi ha deciso di omaggiare i calciatori blaugrana con l'ultimo modello del cellulare Apple

di Redazione
11 Dic 2025 - 13:27

Il Natale è arrivato in anticipo alla Ciutat Esportiva, centro sportivo del Barcellona. Anche se oggi non c'era in programma alcun allenamento, diversi giocatori si sono recati al centro di allenamento per svolgere lavoro di recupero dopo la vittoria di ieri per 1-2 contro l'Eintracht Francoforte.

Secondo quanto appreso dal quotidiano spagnolo SPORT da fonti interne alla società, prima della sessione in palestra, un piccolo gruppo di rappresentati della GSA Motors, una società degli Emirati Arabi che si occupa di noleggio e vendita di auto di lusso, ha sorpreso i giocatori presenti regalandogli un iPhone 17 Pro Max dorato. Un gesto sorprendente e piuttosto inaspettato visto che, sempre secondo fonti interne ai blaugrana, non sarebbe in programma alcun tipo di sponsorizzazione o legame con la società emiratina. 

Ogni cellulare riporta sul retro il nome del giocatore a cui è destinato, il suo numero di maglia, e i loghi di Barcellona e GSA Motors. Il prezzo unitario di ogni dispositivo, al netto della personalizzazione, si aggira intorno ai 3500 euro. Questo fa pensare che con i nomi, i loghi e il numero il costo possa essere di molto superiore. Un anno fa Raphinha regalò a Lamine Yamal l'ultimo modello di Iphone sempre d'oro e personalizzato: secondo le stime di Sport il valore era di circa 10.000 euro. Possibile che anche in questo caso non si vada lontani. 

iphone
barcellona
iphone 17 pro
oro

Liga

00:41
Disastro Almada: a porta vuota fa qualcosa di incredibile

Disastro Almada: a porta vuota fa qualcosa di incredibile

Barça, regalo a sorpresa: un iPhone dorato da 10mila euro per tutti i giocatori

Redazione

Real ancora ko, Xabi Alonso in bilico. E Zidane era in tribuna al Bernabeu

Stefano Fiore
Ronald Araujo

Araujo si affida alla Fede: un viaggio spirituale a Gerusalmme per ritrovarsi

Redazione

Tensioni al Real Madrid: fiducia a tempo per Xabi Alonso, decisivo il match con il City

Redazione

Semaforo rosso Real: il Celta espugna il Bernabeu e fa scappare il Barça

Redazione

Ferran Torres cala il tris, il Barça strapazza il Betis e scappa in vetta, sconfitta per l'Atletico

00:26
Lewandowski tira il rigore peggiore della sua carriera

Lewandowski tira il rigore peggiore della sua carriera

00:41
Disastro Almada: a porta vuota fa qualcosa di incredibile

Disastro Almada: a porta vuota fa qualcosa di incredibile

I più visti di Calcio Estero

Simone Inzaghi si gode la pausa del campionato saudita: vacanza alle Maldive con la sua Gaia

Salah lontano da Liverpool: seduta in palestra solitaria dopo la rottura con Slot

Il mistero dei trofei vinti da Messi: sono 45, 46, 47 o 48? L'unica certezza è che nessuno ha vinto come lui

Bufera Nizza: giocatori in campo con i nomi degli aggrediti Boga e Moffi, i tifosi fischiano

Clamoroso in India: calciatore espulso prima di scendere in campo perché indossava degli slip blu

Turchia, scandalo scommesse: in manette giocatori di Fenerbahce e Galatasaray

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:15
Design, performance e anima green: Geely e Jameel Motors accelerano in Italia con Geely EX5 e Starray EM-i
16:11
Paura Gisin, schianto contro le reti di sicurezza a oltre 100 km/h: è in ospedale
16:05
Design, performance e anima green: Geely e Jameel Motors accelerano in Italia con Geely EX5 e Starray EM-i
16:03
Milano-Cortina, De Sanctis: "Parlare di più del mondo paralimpico, è peculiare"
16:00
Torino, Cairo: "Ho voluto cambiare Vagnati, bentornato a Petrachi"