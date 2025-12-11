Barça, regalo a sorpresa: un iPhone dorato da 10mila euro per tutti i giocatori

Un'azienda automobilistica degli Emirati Arabi ha deciso di omaggiare i calciatori blaugrana con l'ultimo modello del cellulare Appledi Redazione
Il Natale è arrivato in anticipo alla Ciutat Esportiva, centro sportivo del Barcellona. Anche se oggi non c'era in programma alcun allenamento, diversi giocatori si sono recati al centro di allenamento per svolgere lavoro di recupero dopo la vittoria di ieri per 1-2 contro l'Eintracht Francoforte.
Secondo quanto appreso dal quotidiano spagnolo SPORT da fonti interne alla società, prima della sessione in palestra, un piccolo gruppo di rappresentati della GSA Motors, una società degli Emirati Arabi che si occupa di noleggio e vendita di auto di lusso, ha sorpreso i giocatori presenti regalandogli un iPhone 17 Pro Max dorato. Un gesto sorprendente e piuttosto inaspettato visto che, sempre secondo fonti interne ai blaugrana, non sarebbe in programma alcun tipo di sponsorizzazione o legame con la società emiratina.
Ogni cellulare riporta sul retro il nome del giocatore a cui è destinato, il suo numero di maglia, e i loghi di Barcellona e GSA Motors. Il prezzo unitario di ogni dispositivo, al netto della personalizzazione, si aggira intorno ai 3500 euro. Questo fa pensare che con i nomi, i loghi e il numero il costo possa essere di molto superiore. Un anno fa Raphinha regalò a Lamine Yamal l'ultimo modello di Iphone sempre d'oro e personalizzato: secondo le stime di Sport il valore era di circa 10.000 euro. Possibile che anche in questo caso non si vada lontani.