Premier League: il City batte 2-1 il Nottingham ed è momentaneamente primo

Super Cherki: gol e assist per Reijnders. Guardiola in testa in attesa di Arsenal-Brighton

di Redazione
27 Dic 2025 - 15:31

Nella diciottesima giornata di Premier League, il Manchester City vince 2-1 sul campo del Nottingham e, in attesa di Arsenal-Brighton, è primo a +1 su Arteta. Succede tutto nella ripresa, con Cherki protagonista assoluto: al 48' regala uno splendido assist a Reijnders finalizzato dall'ex Milan, poi dopo l'1-1 di Hutchinson (54') realizza il gol decisivo all'83' con uno favoloso destro su sponda da calcio d'angolo di Gvardiol.

Il City prosegue la sua striscia vincente in Premier League (sesta vittoria consecutiva) e lo fa grazie a Reijnders e Cherki, che firmano il 2-1 sul campo del Nottingham. Succede tutto nella ripresa, dopo un primo tempo senza gol: al 48', la sblocca l'ex rossonero che riceve in verticale dal francese e con un tocco delicato supera Victor, ma sei minuti dopo Hutchinson firma il momentaneo 1-1. Proprio all'83', tuttavia, il giocatore prelevato dal Lione firma il gol vittoria con un destro potente e preciso sul primo palo arrivato dopo una sponda di testa da calcio d'angolo di Gvardiol. Nel recupero, Savinho sfiora il tris ma Victor salva, mentre nel resto del tempo non c'è modo per il Nottingham di pareggiare la partita. Sono 18 i punti della squadra che disputa l'Europa League e allo stesso tempo rischia la retrocessione. Sale a quota 40, invece, il City di Guardiola, che non ha intenzione di mollare un centimetro per la Premier.

premier league
manchester city
arsenal
liverpool

