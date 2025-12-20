Liga: il Real piega 2-0 il Siviglia, Mbappé da record

REAL MADRID-SIVIGLIA 2-0

Mbappé come CR7: questo il verdetto che viene fuori al termine di Real Madrid-Siviglia 2-0. Questo perché il francese raggiunge il portoghese per gol segnati in un anno solare, e lo fa al primo tentativo dato che nel 2024 era arrivato in estate. A togliere le castagne dal fuoco, in ogni caso, è Bellingham, che segna su assist di Rodrygo e porta in vantaggio la formazione di Xabi Alonso. Poco prima dell'1-0, si fa ammonire Marcao: dettaglio non da poco, perché a metà ripresa arriva il secondo giallo che lascia gli andalusi in dieci uomini. Sfrutta la superiorità numerica il Real, che trova il momento più importante del match: Juanlu Sanchez fa fallo in area e provoca il rigore trasformato da Mbappé. Sono 59 gol nel 2025, eguagliato il record di CR7 che ci era arrivato nel 2015. Dieci anni dopo, il francese raggiunge il portoghese. Poco dopo, sembra arrivare addirittura il penalty del sorpasso, ma stavolta il Var toglie il fallo e il giallo a Sow. Si resta allora 2-0 e il Real si porta a -1 dal Barcellona, che dovrà replicare nel difficilissimo match con il Villarreal in trasferta. Mbappé si gode un record che sembrava difficile anche solo da pareggiare: in attesa dei trofei, dal punto di vista individuale il francese, nel giorno del 27esimo compleanno, fa qualcosa di incredibile. Il Siviglia rsta a 20 punti, a centro classifica.



OSASUNA-ALAVES 3-0

Ante Budimir protagonista assoluto di Osasuna-Alaves 3-0: una sua doppietta nella ripresa indirizza la partita. L'ex Serie A fa partire il suo show al 72', quando segna su assist di Oroz. Passano solo 9 minuti e il croato raddoppia su calcio di rigore, poi nel finale, precisamente all'89', esce lasciando il posto a Garcia. E proprio il neoentrato in campo, al 93', chiude definitivamente i giochi firmando il 3-0 e facendo partire ufficialmente la festa dell'Osasuna, che si porta a quota 18 e aggancia proprio gli ospiti di giornata. Male l'Alavés nelle ultime 5 partite: 4 ko e solo 3 punti.



LEVANTE-REAL SOCIEDAD 1-1

Continua il digiuno di vittorie in Liga della Real Sociedad, che stavolta non va oltre l'1-1 sul campo del Levante ultimo in classifica. Sono decisivi i recuperi, ma stavolta i baschi si devono mangiare le mani, perché dopo il gol del vantaggio del giapponese Kubo arrivato poco prima dell'intervallo, gli ospiti incassano la rete del pareggio proprio all'ultimo respiro: fallo di Mariezkurrena in area e calcio di rigore per i padroni di casa, trasformato in maniera glaciale da Dela. La Real Sociedad si fa sorpassare pure dall'Osasuna e adesso è pericolosamente vicino alla zona retrocessione: il Girona, terzultimo, è a -2 con una partita in meno.



OVIEDO-CELTA VIGO 0-0

L'unico match di giornata senza reti è Oviedo-Celta Vigo: proprio gli ospiti hanno la più grande occasione a inizio ripresa con il colpo di testa su calcio d'angolo di Marcos Alonso, che però manda alto sopra la traversa. Inutili i cambi nel finale dei due allenatori: resiste lo 0-0 di partenza. Un punto che serve a poco per entrambe. Il Celta aggancia il Bilbao a 23 punti a parità di partite, la neopromossa resta penultima con 11 punti a +1 sul Levante che, però, ha una gara in meno.