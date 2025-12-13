Logo SportMediaset

Liga: l’Atletico Madrid torna a vincere, 2-1 sul Valencia

I Colchoneros riassaporano il gusto del successo in campionato: Griezmann protagonista al Metropolitano

di Redazione
13 Dic 2025 - 16:03
© IPA

© IPA

La 16ª giornata di Liga riporta il sorriso in casa Atletico Madrid. La squadra del Cholo batte infatti 2-1 il Valencia e archivia così le ultime due sconfitte in campionato. Al Metropolitano è il capitano Koke a stappare la partita al 17’, prima del pareggio di Beltran al 63’. Lo splendido gol dell’ex Fiorentina non basta però agli ospiti, visto che Griezmann decide il match al 74’. Pepelu e Sorloth si vedono invece annullare due reti.

ATLETICO MADRID-VALENCIA 2-1
L’Atletico Madrid accoglie il Valencia al Metropolitano, dove gli ospiti sfiorano il vantaggio a soli trenta secondi dal calcio d’inizio: Hugo Duro si ritrova a tu per tu con Oblak e tenta un pallonetto, ma colpisce la traversa. I Colchoneros provano allora a scuotersi e al 13’ Sorloth impegna Agirrezabala nella prima parata del match, dopo la robusta cavalcata di Barrios. A sbloccare la gara ci pensa quindi Koke al 17’: il capitano dell’Atleti imbuca sul primo palo, con un colpo da biliardo che porta Barrios a esultare ancora prima che lo spagnolo carichi il tiro. La risposta del Valencia non si fa però attendere e arriva al 35’, quando Pepelu pareggia i conti: la rete del capitano dei Pipistrelli viene però annullata per un fuorigioco iniziale di Hugo Duro. Gli ospiti si rifanno allora al 63’, con l’1-1 firmato Beltran: l’ex Fiorentina si rende protagonista di una giocata fantasmagorica al limite dell’area e buca Oblak con un destro imparabile. Griezmann non ci sta e al 74’ riporta avanti la formazione di Madrid: nel 2-1 del francese a spiccare è soprattutto il controllo meraviglioso con cui addomestica il pallone col mancino. L’ex Barcellona è in grande spolvero e al 78’ offre pure l’assist per il 3-1 di Sorloth: il norvegese scatta però in offside e il gol viene quindi annullato. L’Atletico Madrid si deve accontentare allora del 2-1 finale, risultato che vale comunque il ritorno al successo in Liga: la formazione del Cholo sale così a 34 punti, lasciando il Valencia a 15.

