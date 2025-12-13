Liga: l’Atletico Madrid torna a vincere, 2-1 sul Valencia

ATLETICO MADRID-VALENCIA 2-1

L’Atletico Madrid accoglie il Valencia al Metropolitano, dove gli ospiti sfiorano il vantaggio a soli trenta secondi dal calcio d’inizio: Hugo Duro si ritrova a tu per tu con Oblak e tenta un pallonetto, ma colpisce la traversa. I Colchoneros provano allora a scuotersi e al 13’ Sorloth impegna Agirrezabala nella prima parata del match, dopo la robusta cavalcata di Barrios. A sbloccare la gara ci pensa quindi Koke al 17’: il capitano dell’Atleti imbuca sul primo palo, con un colpo da biliardo che porta Barrios a esultare ancora prima che lo spagnolo carichi il tiro. La risposta del Valencia non si fa però attendere e arriva al 35’, quando Pepelu pareggia i conti: la rete del capitano dei Pipistrelli viene però annullata per un fuorigioco iniziale di Hugo Duro. Gli ospiti si rifanno allora al 63’, con l’1-1 firmato Beltran: l’ex Fiorentina si rende protagonista di una giocata fantasmagorica al limite dell’area e buca Oblak con un destro imparabile. Griezmann non ci sta e al 74’ riporta avanti la formazione di Madrid: nel 2-1 del francese a spiccare è soprattutto il controllo meraviglioso con cui addomestica il pallone col mancino. L’ex Barcellona è in grande spolvero e al 78’ offre pure l’assist per il 3-1 di Sorloth: il norvegese scatta però in offside e il gol viene quindi annullato. L’Atletico Madrid si deve accontentare allora del 2-1 finale, risultato che vale comunque il ritorno al successo in Liga: la formazione del Cholo sale così a 34 punti, lasciando il Valencia a 15.