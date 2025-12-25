Scandalo Fenerbahçe: il presidente arrestato a Istanbul in un'indagine antidroga

Il presidente del Fenerbahce, uno dei principali club sportivi della Turchia, Sadettin Saran, è stato arrestato a Istanbul nell'ambito di un'indagine antidroga che coinvolge personaggi dello spettacolo e dei media. L'emittente di Stato Trt riporta che Saran, cittadino turco e statunitense, è stato arrestato oggi dopo che i test forensi hanno rilevato la presenza di sostanze stupefacenti nei suoi campioni di capelli. Oggi Saran ha rilasciato una dichiarazione in cui respinge il risultato del test, insistendo sul fatto di non aver mai fatto uso della droga in questione e promettendo che richiederà formalmente un nuovo esame. La settimana scorsa era stato convocato per testimoniare davanti ai pm ed era stato mandato in una struttura medica forense per fornire dei campioni di capelli e sangue. L'indagine è supervisionata dalla procura generale di Istanbul. Da inizio dicembre ha portato all'arresto di più di una dozzina di persone, accusate di produzione e traffico di droga. Tra i fermati ci sono presentatori televisivi, giornalisti, cantanti, attori e personalità dei social media. Sono accusati di reati che vanno dalla produzione e dal traffico di droga al favoreggiamento della prostituzione. Molti sono stati sottoposti a esami del sangue e dei capelli per verificare l'uso di droghe.