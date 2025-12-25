Logo SportMediaset

Scandalo Fenerbahçe: il presidente arrestato a Istanbul in un'indagine antidroga

L'indagine è supervisionata dalla procura generale di Istanbul e da inizio dicembre ha portato all'arresto di più di una dozzina di persone, accusate di produzione e traffico di droga

di Redazione
25 Dic 2025 - 00:07
© Foto da web

© Foto da web

Il presidente del Fenerbahce, uno dei principali club sportivi della Turchia, Sadettin Saran, è stato arrestato a Istanbul nell'ambito di un'indagine antidroga che coinvolge personaggi dello spettacolo e dei media. L'emittente di Stato Trt riporta che Saran, cittadino turco e statunitense, è stato arrestato oggi dopo che i test forensi hanno rilevato la presenza di sostanze stupefacenti nei suoi campioni di capelli. Oggi Saran ha rilasciato una dichiarazione in cui respinge il risultato del test, insistendo sul fatto di non aver mai fatto uso della droga in questione e promettendo che richiederà formalmente un nuovo esame. La settimana scorsa era stato convocato per testimoniare davanti ai pm ed era stato mandato in una struttura medica forense per fornire dei campioni di capelli e sangue. L'indagine è supervisionata dalla procura generale di Istanbul. Da inizio dicembre ha portato all'arresto di più di una dozzina di persone, accusate di produzione e traffico di droga. Tra i fermati ci sono presentatori televisivi, giornalisti, cantanti, attori e personalità dei social media. Sono accusati di reati che vanno dalla produzione e dal traffico di droga al favoreggiamento della prostituzione. Molti sono stati sottoposti a esami del sangue e dei capelli per verificare l'uso di droghe.

Sadettin Saran, nato a Denver ed eletto presidente del Fenerbahçe a settembre, è stato interrogato la scorsa settimana con l'accusa di fornitura e favoreggiamento dell'uso di sostanze stupefacenti. Il Fenerbahçe ha rilasciato una dichiarazione in cui esprime il proprio sostegno a Saran e assicura ai tifosi che le attività del club proseguiranno senza interruzioni. "Abbiamo piena fiducia che il nostro presidente supererà questo processo con lo stesso buon senso e la stessa forza d'animo che ha sempre dimostrato", ha dichiarato il club su X. "Il nostro presidente, Sadettin Saran, si lascerà questi giorni alle spalle e continuerà a lavorare con determinazione per il nostro club", ha aggiunto.

Il Fenerbahce, con sede a Istanbul, è una delle società sportive più popolari e di successo della Turchia. L'ex presidente del club, Aziz Yildirim, ha trascorso più di un anno in carcere nel 2012 con l'accusa di partite truccate, prima di essere assolto quando un nuovo processo ha accertato che il caso precedente era stato influenzato da giudici, pubblici ministeri e agenti di polizia corrotti. La squadra è stata anche coinvolta in un'altra indagine su scommesse illegali e partite truccate nel calcio turco. Il Fenerbahce ha anche squadre che competono in basket, pallavolo, atletica e nuoto, tra gli altri sport.

