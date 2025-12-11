Real Madrid: Zidane "spettro" in tribuna col City, Xabi Alonso all'ultima spiaggia. Esonero se non batte l'Alavés?

La sconfitta interna contro il Manchester City (1-2) ha aperto ufficialmente la crisi del Real Madrid e ha acceso i riflettori su una presenza "pesante" nel palco VIP del Santiago Bernabéu: Zinedine Zidane. Le telecamere hanno immortalato il tecnico francese, ex Blancos, mentre assisteva al crollo della squadra di Xabi Alonso, alimentando immediatamente le voci di un suo possibile ritorno in panchina.