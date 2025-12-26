Logo SportMediaset

Turchia, si allarga lo scandalo scommesse: 29 arresti, in manette l'ex vicepresidente del Galatasaray

Maxi-blitz in Turchia: 29 arresti per calcioscommesse. In manette 14 giocatori e l'ex vice-presidente del Galatasaray

di Redazione
26 Dic 2025 - 14:38

Non c'è pace per la Super Lig e le serie minori del calcio turco. La Procura di Istanbul ha ordinato un nuovo blitz che ha portato all'arresto di 29 persone, allargando a macchia d'olio l'inchiesta sul calcioscommesse che sta facendo tremare i vertici del sistema calcistico locale.

Tra gli arrestati figurano ben 14 calciatori attualmente in attività. Le accuse sono pesantissime: secondo gli inquirenti, gli atleti avrebbero alterato i risultati delle partite scommettendo sulla vittoria delle squadre avversarie. A incastrarli, una serie di "transazioni finanziarie insolite" rintracciate sui loro conti privati.

Coinvolto un big: arrestato Erden Timur

 Il terremoto giudiziario ha toccato anche i piani alti. In manette è finito Erden Timur, ex vice-presidente del Galatasaray. Al momento la società giallorossa non ha rilasciato comunicati ufficiali, ma l'arresto di una figura così di rilievo segna un punto di non ritorno nell'indagine. I numeri complessivi dello scandalo definiscono una crisi sistemica: a oggi sono 1.500 le persone coinvolte, con provvedimenti di sospensione che hanno già colpito quasi mille giocatori e 150 arbitri.

L'altra bufera: arrestato il patron del Fenerbahce

 Come se non bastasse, lo shock ha colpito anche l'altra sponda del Bosforo. Nei giorni scorsi è stato arrestato Sadettin Saran, presidente del Fenerbahçe eletto solo a settembre. In questo caso il calcio non c'entra: Saran è coinvolto in una vasta indagine antidroga nel mondo dello spettacolo. Nonostante la positività ai test forensi (capello), il patron nega ogni addebito e ha chiesto nuove analisi. Il club ha espresso "piena fiducia" nel suo operato.

