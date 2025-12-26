Turchia, si allarga lo scandalo scommesse: 29 arresti, in manette l'ex vicepresidente del Galatasaray

Il terremoto giudiziario ha toccato anche i piani alti. In manette è finito Erden Timur, ex vice-presidente del Galatasaray. Al momento la società giallorossa non ha rilasciato comunicati ufficiali, ma l'arresto di una figura così di rilievo segna un punto di non ritorno nell'indagine. I numeri complessivi dello scandalo definiscono una crisi sistemica: a oggi sono 1.500 le persone coinvolte, con provvedimenti di sospensione che hanno già colpito quasi mille giocatori e 150 arbitri.